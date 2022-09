Crash mit dem Teamkollegen: Droht ein Kimmich-Ausfall?

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Joshua Kimmich musste in Mailand behandelt werden

Neben dem Torschützen Leroy Sané ragte beim 2:0-Auswärtssieg des FC Bayern bei Inter Mailand am Mittwochabend auch Joshua Kimmich bei den Münchnern heraus. Der Leitwolf im Bayern-Mittelfeld legte das 1:0 im ersten Durchgang mustergültig auf, marschierte zudem als Ballverteiler und Passmaschine (94 Prozent angekommene Bälle) vorweg - sport.de-Note 1,5. Die Partie im San Siro beendete der Nationalspieler allerdings mit einem dicken Veilchen um das rechte Auge. Droht ein Kimmich-Ausfall für das kommende Wochenende?

Im defensiven Mittelfeld fightete der 27-Jährige am Mittwochabend um jeden Quadratmeter Rasen. Kimmich lieferte sich viele Zweikämpfe mit seinen Mailänder Gegenspielern, hielt vor allem Inter-Star Lautaro Martinez dabei in Schach.

Kimmich schonte dabei weder sich noch Gegenspieler. So kam es bei einem hohen Ball zu einem ziemlich heftigen Zusammenprall mit dem eigenen Teamkollegen Marcel Sabitzer. Beim Klärungsversuch in der Luft stießen Kimmich und Sabitzer mit den Köpfen zusammen. Der deutsche Nationalspieler sackte anschließend zu Boden und hielt sich die rechte Augenpartie.

FC Bayern spielt Samstag gegen den VfB Stuttgart

Nach einer kurzen Behandlungspause signalisiert Kimmich aber sofort: Es kann weitergehen. Marcel Sabitzer hingegen wurde wenig später ausgewechselt. Planmäßig wich er Leon Goretzka, der beim wichtigen Auswärtssieg der Münchner in der Königsklasse weitere Einsatzminuten bekam.

Kimmich selbst erklärte nach der Partie, dass trotz des schmerzhaften Zusammenpralls mit Sabitzer keine längere Ausfallzeit drohe: "Mir geht es gut. Bis Samstag bin ich wieder fit", so der Führungsspieler des FC Bayern mit dick geschwollenem Auge nach Schlusspfiff gegenüber Medienvertretern.

Am Samstag (ab 15:30 Uhr) geht es für den Tabellendritten der Bundesliga ins Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, dem Jugendklub Joshua Kimmichs. In den bisherigen acht Pflichtspielen des FC Bayern stand Kimmich jedes Mal in der Startformation von Cheftrainer Julian Nagelsmann.