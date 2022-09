Zukunft ungewiss! Stindl kämpft um neuen Gladbach-Vertrag

IMAGO/TEAM2sportphoto

Lars Stindl ist Kapitän von Borussia Mönchengladbach

Für Lars Stindl verlief die bisherige Bundesliga-Saison alles andere als optimal. Nach einigen Verletzungssorgen steht erst ein 40-minütiger Kurzeinsatz für Borussia Mönchengladbach in der Liga zu Buche. Und das ausgerechnet in der Spielzeit, in der Stindl erstmals in seiner Karriere um einen Anschlussvertrag zittern muss.

Nach derzeitigem Stand läuft das Arbeitspapier des Borussia-Kapitäns in Gladbach im Sommer 2023 aus. Der 34-Jährige will noch nicht ans Aufhören denken, wie er gegenüber der "Bild" betonte: "Ich habe die Überzeugung, dass ich noch das ein oder andere Jahr Bundesliga spielen kann."

Im deutschen Fußball-Oberhaus ist der Offensivmann mittlerweile seit über 15 Jahren aktiv, bringt es mittlerweile auf stattliche 348 Bundesliga-Spiele. Dass da noch weitere im Trikot von Borussia Mönchengladbach zukommen werden, ist das erklärte Ziel des Routiniers, der wegen einer muskulären Verletzung zuletzt ausgefallen war.

An einen Wechsel innerhalb der Bundesliga oder gar ins Ausland denkt Stindl derzeit gar nicht: "Nein, es gibt keinen Grund, noch einmal etwas zu verändern. Ich habe vor über sieben Jahren eine bewusste Entscheidung getroffen und bereue diese zu keiner Sekunde."

Stindl schon seit 2015 bei Gladbach unter Vertrag

Nach seinem Transfer von Hannover 96 an den Niederrhein im Jahr 2015 ist der elffache Nationalspieler längst zu einem der dienstältesten Spieler der Fohlenelf aufgestiegen.

Nur die Urgesteine Tony Jantschke und Patrick Herrmann sowie Stammtorhüter Yann Sommer stehen noch länger im Gladbacher Profi-Kader als Lars Stindl, der in den kommenden Wochen seinen Stammplatz unter Cheftrainer Daniel Farke unbedingt zurückerobern will.

Laut dem Medienbericht ist nicht davon auszugehen, dass eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Stürmers noch in diesem Kalenderjahr fallen wird. Stindl selbst betonte aber, dass er nach seiner überstandenen Verletzung nun "ein richtig gutes Körpergefühl" habe und seinen Gladbachern unbedingt weiterhelfen wolle. Am liebsten über die laufende Spielzeit hinaus.