Bayern-Triumph als schlimmste Karriere-Pleite für Mbappé

Peter Schatz

Kylian Mbappé (l.) verlor 2020 das CL-Finale gegen den FC Bayern

Im Finale der Champions League 2019/2020 standen sich vor etwas mehr als zwei Jahren der FC Bayern und Paris Saint-Germain gegenüber. Die Münchner siegten dank des goldenen Treffers von Kingsley Coman mit 1:0, während das PSG-Starensemble bitter enttäuscht die Heimreise aus Lissabon antraten. Bis heute hat sich diese Pleite in das Gedächtnis von Superstar Kylian Mbappé eingebrannt.

Im Gespräch mit der US-amerikanischen Zeitschrift "Wall Street Journal" musste der 23-Jährige nicht lange über seinen bittersten Karrieremoment nachdenken.

"Die Niederlage, die mich am meisten getroffen hat? 2020 im Champions-League-Finale gegen die Bayern zu verlieren", legte sich der Weltmeister von 2018 fest.

"Du beendest das Spiel, bekommst deine Medaille, siehst den Pokal und plötzlich weißt du, dass er nicht für dich bestimmt ist. Es ist ein seltsames Gefühl, aber so ist das Leben", so Mbappé, der damals im Finale des Endspiel-Turniers von Lissabon, welches aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen wurde, über die volle Distanz auf dem Rasen stand.

PSG wartet noch immer auf ersten Triumph in der Champions League

Wie der Starspieler des französischen Hauptstadtklubs weiter ausführte, wollte er in diesem Moment nur noch weinen: "Du willst nur noch alleine sein. Aber, es ist auch Teil unserer Geschichte. Du musst an dir arbeiten, dich verbessern, zurückkommen und gewinnen", sagte der Hochgeschwindigkeits-Fußballer, der seit 2017 für Paris aufläuft und längst als einer der besten Kicker der Gegenwart gilt.

Der Champions-League-Titel blieb sowohl PSG als auch Mbappé übrigens bis heute verwehrt. In der letzten Saison scheiterte der schwerreiche Klub bereits im Achtelfinale am späteren Königsklassen-Gewinner Real Madrid. Zuletzt startete der Klub den nächsten Anlauf: Beim 2:1-Heimsieg gegen Juventus Turin am vergangenen Dienstag erzielte Mbappé beide Tore.