Matthäus erklärt: Das fehlt dem FC Bayern aktuell

IMAGO/ULMER

Lothar Matthäus äußerte sich zum Bundesliga-Geschehen

Nach dem dritten Unentschieden in Folge ist der FC Bayern in der Bundesliga auf den dritten Platz abgerutscht, punktgleich folgen 1899 Hoffenheim und der BVB in der Tabelle. Der langjährige Bayern-Star Lothar Matthäus hat sich zu den ungewohnten Schwächen der Münchner geäußert.

Laut dem 61-Jährigen sind die Probleme des Rekordmeisters, der zuletzt gegen Union Berlin, Gladbach und den VfB Stuttgart jeweils nur ein Remis einfuhr, hausgemacht. Es würden der Mannschaft von Cheftrainer Julian Nagelsmann in den kritischen Phasen solcher Spiele Führungspersönlichkeiten auf dem Platz fehlen, die Verantwortung übernehmen und "dazwischen hauen".

In seiner "Sky"-Kolumne nannte Matthäus namentlich unter anderem Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Mats Hummels, David Alaba oder Jérôme Boateng, die bei solch schwierigen Spielverläufen Verantwortung übernommen hätten.

"Heute hat der FC Bayern sehr talentierte Spieler, aber wenn es mal nicht läuft, fehlen der Mannschaft solche Typen. Viele verstecken sich dann oder suchen das Problem bei anderen. Damals gab es davon sieben bis acht, heute mit Kimmich und Müller nur noch zwei Leader auf dem Feld und Manuel im Tor", erklärte der Weltfußballer von 1990 in seiner Kolumne.

Matthäus lobt Bundesligisten aus Berlin und Freiburg

In den ersten Bundesliga-Partien, als es unter anderem beim 6:1 bei Eintracht Frankfurt und 7:0 beim VfL Bochum noch "wie aus einem Guss" ausgesehen hätte, fehlten zuletzt gleich dreimal in Folge die Resultate in der Bundesliga.

"Ich mache mir nach diesen drei Unentschieden noch keine allzu großen Sorgen, aber sechs Punkte in so kurzer Zeit abzugeben sind schon eine Menge", stellte Matthäus fest.

Insgesamt freut sich der deutsche Rekordnationalspieler aber über die neue und ungeahnte Spannung, die die Bundesliga-Spielzeit 2022/2023 nach bis dato sechs Spieltagen hervorgebracht hat.

"Ein Dank an die Klubs der Bundesliga, die dafür sorgen, dass es zumindest nach sechs Spieltagen so spannend an der Spitze ist wie lange nicht. Union, Freiburg und Hoffenheim in den Top fünf. Wahnsinn. Klasse. Weiter so", meinte Matthäus, der selbst sieben Mal mit dem FC Bayern Deutscher Meister wurde.