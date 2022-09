Youngsters des FC Bayern verschenken den nächsten Sieg

IMAGO/Mladen Lackovic

Lucas Copado rettete seinem FC Bayern noch einen Zähler

Der FC Bayern hat in der UEFA Youth League den nächsten Vorsprung verspielt. Wie schon in der Vorwoche gegen Inter Mailand reichte auch am Dienstagnachmittag gegen den FC Barcelona eine zwischenzeitliche 2:0-Führung nicht für die Münchner, um den ersten Saisonsieg in der europäischen Nachwuchsliga einzutüten. Am Ende war die Mannschaft von Danny Galm mit dem 3:3-Unentschieden sogar noch gut bedient.

Zunächst sah es gegen die von Oscar López gecoachte U19-Auswahl des FC Barcelona sehr gut aus, was die Münchner auf den Rasen des Campus-Stadions brachten.

Paul Wanner traf schon nach sechs Minuten zur 1:0-Führung für den FC Bayern. In der 25. Minute legte David Herold nach Vorarbeit von Arijon Ibrahimovic nach.

Statt mit dem komfortablen 2:0 im Rücken nun sicherer aufzuspielen, verlor der Bayern-Nachwuchs aber die spielerische Linie. Barca drehte die Partie innerhalb von 16 Minuten komplett - in Person von Victor Barberá, der alle drei Treffer für seine Farben (33., 39., 49. Minute) markierte. Nur die Halbzeitpause stand dem 18-Jährigen und seinem lupenreinen Hattrick dabei im Weg.

FC Bayern nur Dritter in der Gruppe C

Immerhin: Nachdem die Münchner mit dem plötzlichen Rückstand konfrontiert zunächst verunsichert wirkten, fanden sie in der letzten halben Stunde wieder deutlich besser in die Partie. Lucas Copado traf rund fünf Minuten vor dem Spielende per Rechtsschuss zum 3:3-Ausgleich für den FC Bayern.

Insgesamt ging die Punkteteilung für beide Teams in Ordnung, da sowohl der U19-Nachwuchs des FC Bayern als auch die Katalanischen Konkurrenten es verpassten, eine eigene Führung ins Ziel zu bringen. So sah es auch Bayern-Trainer Danny Galm: "Natürlich hätten wir gerne noch den Lucky-Punch gesetzt, aber am Ende nehmen wir den Punkt mit. Insgesamt ist es glaube ich ein gerechtes Ergebnis", wurde Galm nach der Partie auf der Bayern-Homepage zitiert.

Während Inter Mailand und der FC Barcelona die Tabelle der Gruppe C mit nun einem Sieg und einem Remis anführen, rangieren die Münchner mit zwei Remis nur auf Platz drei.