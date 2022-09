Schalke-Star verrät seinen Masterplan gegen den BVB

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Thomas Ouwejan trifft zum ersten Mal mit Schalke auf den BVB

Thomas Ouwejan ist seit rund einem Jahr von der Linksverteidiger-Position beim FC Schalke 04 nicht mehr wegzudenken. Schon in der Aufgstiegssaison 2021/2022 war er hinten gesetzt, bringt es in der laufenden Bundesliga-Spielzeit schon wieder auf fünf Startelf-Einsätze. Nun steht das erste Revierderby gegen den BVB für den Niederländer an.

Es wird eine ganz besondere Partie für den 25-Jährigen, der bisher noch keine allzu großen Derby-Erfahrungen in seiner Profilaufbahn gemacht hat. Weder beim AZ Alkmaar in der niederländischen Eredivisie, noch bei Udinese Calcio in der italienischen Serie A gab es eine Partie mit derart viel Zündstoff wie das Duell der Ruhrgebietsrivalen.

Ouwejan weiß, dass er mit seinem FC Schalke am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) nur als krasser Außenseiter beim Vizemeister aus Dortmund, der die letzten drei Auflagen des Revierschlagers allesamt zu Null gewinnen konnte, antreten wird.

FC Schalke 04 kann seine Derbywoche vergolden

Umso mehr will der Linksverteidiger seinem Team mit seiner größten Waffe, den scharf getretenen Flanken mit seinem starken linken Fuß, zu einem Überraschungscoup in Dortmund verhelfen.

"In einem solchen Spiel sind Standards und Flanken noch wichtiger, weil sie eine große Chance für uns sind", wurde Ouwejan in der "Sport Bild" zitiert.

Der S04-Stammspieler erinnerte dabei an den Bundesliga-Auftakt im August: "Man hat es in Köln am ersten Spieltag schon gesehen: Da haben wir in Unterzahl gespielt, haben nur wenig Chancen herausspielen können und schießen dann das Tor nach einem Freistoß von mir. So soll es in Dortmund auch funktionieren."

Ouwejan will mit seinen Königsblauen die Außenseiterchancen ergreifen und beim BVB etwas Zählbares mitnehmen. Nach dem 3:0-Dosenöffner gegen den VfL Bochum am letzten Wochenende können die Gelsenkirchener ihre Derbywoche am Samstag vergolden.