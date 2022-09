Medien: Tuchel würde Bayern entgegenkommen

IMAGO/Steven Paston

Thomas Tuchel hätte vor einigen Jahren zum FC Bayern wechseln können

Nach vier sieglosen Bundesligaspielen in Folge ist die Stimmung beim FC Bayern angespannt. Zwangsläufig gerät auch Trainer Julian Nagelsmann ins Visier der Kritiker. Erste leise Rufe nach seiner Ablösung werden bereits laut. Mit Thomas Tuchel stünde direkt ein Nachfolger parat, der für eine Unterschrift in München angeblich einiges in Kauf nehmen würde.

Noch ist das Pfeifen im sprichwörtlichen Walde nur unterschwellig wahrzunehmen, doch der Druck auf Julian Nagelsmann ist nach vier enttäuschenden Bundesliga-Auftritten in Serie derart gestiegen, dass manche Außenstehende sogar schon von einer Ablösung des 35-Jährigen sprechen.

In der Chefetage des FC Bayern sehen sie die Notwendigkeit einer Trennung noch nicht. Sollte der Rekordmeister aber weiter derart durch die Liga taumeln, werden auch Hasan Salihamdzic, Oliver Kahn und Co. früher oder später ins Grübeln kommen.

Durch die Freistellung von Thomas Tuchel beim FC Chelsea ist die öffentliche Diskussion um ein mögliches Nagelsmann-Aus zusätzlich befeuert worden.

Der ehemalige BVB-Trainer hat sowohl in Paris als auch London bewiesen, dass er Mannschaften auf höchsten Niveau coachen und zum Erfolg führen kann. Mehr noch: Laut "Sport Bild" kann sich Tuchel eine Unterschrift in München gut vorstellen. Ein Wechsel zum Rekordmeister soll ihn "sehr reizen".

Tuchel würde für den FC Bayern auf Geld verzichten

Die "Bild" will darüber hinaus wissen, dass der Ex-Chelsea-Coach für einen Wechsel an die Isar einiges in Kauf nehmen würde. So berichtet das Blatt, Tuchel wäre im Gegenzug zu einem Gehaltsverzicht bereit.

In London kassierte der 49-Jährige zuletzt 16 Millionen Euro jährlich, Nagelsmann soll aktuell knapp zehn Millionen Euro pro Saison verdienen. Irgendwo dazwischen könnte Tuchels Gehalt beim FC Bayern liegen, heißt es.

Das große Aber: Noch gibt es zwischen den Münchnern und dem ehemaligen BVB-Trainer keinerlei Kontakt. Die Verantwortlichen des FC Bayern sind weiterhin davon überzeugt, das Ruder mit Nagelsmann rumreißen zu können. Entsprechend ist Tuchel der "Bild" zufolge "kein Thema".