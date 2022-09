Bayern-Aus war für Hansi Flick "alternativlos"

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Gestand eigene Fehler im "Miteinander" beim FC Bayern ein: Bundestrainer Hansi Flick

Bundestrainer Hansi Flick kann sich bei der Nationalmannschaft keine ähnlich lange Amtszeit wie Vorgänger Joachim Löw vorstellen. Sein Abschied vom FC Bayern im Sommer 2021 sei derweil "alternativlos" gewesen.

"Für mich war es damals der richtige Schritt zurück zum Verband, auch wenn es mir nicht leichtgefallen ist, Bayern zu verlassen", sagte Hansi Flick im Gespräch mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Letztlich habe die Zeit nach Flicks Abschied vom FC Bayern gezeigt, dass beide Seiten "zufrieden sein" können mit dem anschließend eingeschlagenen Weg.

Von den zwischenzeitlichen Querelen mit Hasan Salihamidzic sei "nichts hängengeblieben. Es sind damals viele Dinge, sehr viele Dinge aufgebauscht worden", so der Champions-League-Sieger von 2020.

Flick gab mit Blick auf die damaligen Spannungen mit dem Münchner Sportvorstand zu, er "habe in diesem Miteinander sicherlich auch nicht alles richtig gemacht, aber letztendlich ist auch das eine Erfahrung, die einen weiterbringt". Beim FC Bayern folgte Julian Nagelsmann als Cheftrainer, der in seiner ersten Saison die Meisterschaft gewann.

Hansi Flick hat schon "Ideen" für Zeit danach

Wie lange Hansi Flick indes seinen Job als Bundestrainer, steht für ihn noch nicht fest. "Ob ich das jetzt noch zwei, drei oder fünf Jahre mache, keine Ahnung – aber zehn werden es sicher nicht mehr", stellte der 57-Jährige klar. Löw hatte die DFB-Elf 15 Jahre lang gecoacht, ehe ihn Flick im August 2021 beerbte.

Mit der deutschen Nationalmannschaft hatte er seither neun Siege und vier Unentschieden eingefahren. Die erste Niederlage kassierte seine DFB-Auswahl am vergangenen Freitag in Leipzig gegen Ungarn (0:1). Chancen auf eine Teilnahme an der Endrunde der Nations League A hat Flick damit nicht mehr.

Sein Vertrag beim DFB als Bundestrainer ist vorerst bis Mitte 2024 datiert, womit er die Nationalmannschaft bei der WM in Katar sowie bei der Heim-EM im Sommer 2024 betreut. Ob Flick seinen Vertrag verlängert, ist unklar.

Es gebe schon "Ideen" für die Zeit nach seiner Arbeit als Bundestrainer, betonte Flick. Er wolle "irgendwann mal Trainer begleiten als Mentor, auch wenn das noch weit weg ist, aber das macht mir einfach Spaß. Das merke ich, wenn ich mich jetzt mit den Trainern in der Bundesliga unterhalte. Da geht es nicht um Egos, sondern um Fußball und um zwischenmenschliche Dinge, das gefällt mir."

Eine Rückkehr zu seinem Posten als Sportdirektor beim DFB kann sich der Heidelberger indes "beim besten Willen nicht vorstellen, das Thema ist durch".