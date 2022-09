BVB-Star Reyna spricht über "sehr harte Tage"

David Inderlied via www.imago-images.de

Giovanni Reyna will beim BVB verletzungsfrei bleiben

Nach vielen Rückschlägen kann Borussia Dortmund mittlerweile wieder auf Giovanni Reyna bauen. Über mehrere Monate hinweg war der offensive Mittelfeldspieler immer wieder zum Zuschauen verdammt gewesen. Wie er mit seinen Verletzungssorgen umging und wofür er dem BVB dankbar ist, erklärte Reyna während der Länderspielpause.

"Ich hatte einige sehr, sehr schwierige Tage" erklärte der Amerikaner gegenüber "ESPN". "Manchmal wollte ich nur in meinem Zimmer rumsitzen", schilderte der 19-Jährige. Von den letzten 45 BVB-Spielen verpasste Reyna ganze 34 verletzungsbedingt.

"Manchmal wollte ich nichts machen, einfach den ganzen Tag in meinem Zimmer sitzen. Ich wollte nicht raus gehen und auch nicht mit meinen Freunden sprechen", offenbarte der BVB-Star. Eine Verletzung jagte im vergangenen Jahr die nächste. Nie kam Reyna richtig in Fahrt.

Verletzungen setzen den BVB-Star monatelang außer Gefecht

Am 4. Spieltag der Saison 2021/22 zog sich der Mittelfeldspieler eine Muskelverletzung zu. Er verpasste knapp sechs Monate und kam erst im Februar zu seinem vierten Einsatz in der Bundesliga.

Kurz darauf musste er nach nur sechs Minuten gegen den VfB Stuttgart unter Tränen aufgrund der nächsten Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Für ihn bedeutete es das vorzeitige Saisonaus.

"Es ist frustrierend. Du verpasst Spiele, du verpasst Trainingseinheiten, du bist in Amerika obwohl du eigentlich in Dortmund sein solltest", erzählte Reyna. Dem BVB sei er jedoch dankbar gewesen, seine Reha in der Heimat absolvieren zu dürfen. Es habe aus mentaler Perspektive geholfen, nicht dem Alltag in Dortmund ausgesetzt gewesen sein zu müssen.

Reyna lässt in dieser Saison seine Klasse aufblitzen

Reyna habe nicht vor nach seiner Rückkehr etwas an seiner Spielweise zu ändern. "Ich glaube meine spielerischen Fähigkeiten können anderen Teams wehtun. Aus dem Nichts etwas zu kreieren oder Chancen herauszuspielen. Ich glaube das ist was ich kann, ob es nun aus dem Dribbling oder aus der Kombination ist. Ich glaube ich kann ein bisschen von allem", beschrieb der Rückkehrer seinen Spielstil.

Der BVB will den 19-Jährigen in dieser Saison behutsam aufbauen. Bislang stand er noch kein Spiel über 90 Minuten auf dem Platz. In der Champions League stellte er gegen Kopenhagen allerdings seine Klasse unter Beweis. Das 2:0 und 3:0 bereitete der US-Boy jeweils stark vor.