IMAGO/Ulrich Hufnagel

Die deutsche Nationalmannschaft offenbarte in England erneut Schwächen

Mit einem am Ende spektakulären 3:3-Unentschieden in England hat sich die deutsche Nationalmannschaft aus der Nations League verabschiedet. Knapp zwei Monate vor dem Start der WM in Katar offenbarte das Team von Bundestrainer Hansi Flick allerdings noch einige Defizite. Medial wurde der Auftritt zwiegespalten aufgenommen.

Die internationalen Pressestimmen im Überblick:

DEUTSCHLAND

kicker: "Deutsches Team rettet Remis im Wembley-Stadion. Im finalen Gruppenspiel der Nations League trennten sich England und Deutschland nach einer wilden zweiten Hälfte samt sechs Treffern mit 3:3."

RTL: "Es sah so gut aus für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beim Nations-League-Spiel gegen England. Doch ein Mega-Comeback der Hausherren im Wembley-Stadion dreht die Partie von einem 0:2 in ein 3:2 für die Three Lions. Damit aber nicht genug: Durch ein Torwart-Geschenk kurz vor Schluss erbt die DFB-Elf ein 3:3-Unentschieden."

ntv: "Wembley-Wahnsinn lässt an WM-Tauglichkeit zweifeln. In 58 Tagen steht das erste WM-Spiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an. Zwar zeigt sich das Team von Bundestrainer Hansi Flick im Vergleich zur Ungarn-Pleite im letzten Nations-League-Spiel gegen England verbessert, offenbart aber erneut massive Verunsicherung. Für viel Arbeit bleibt nicht mehr viel Zeit."

Bild: "WM-Sorgen nach Wembley-Wahnsinn. Was für ein wildes Wembley-Wechselspiel zwischen WM-Lust und Frust! Deutschland spielt nach 2:0-Führung 3:3 gegen England. Drei Tage nach der Peinlich-Pleite gegen Ungarn (0:1) verabschieden wir uns aus der Nations League. Unser letzter ernsthafter Test vorm WM-Start in 57 Tagen gegen Japan."

Süddeutsche Zeitung: "Per Achterbahn nach Katar. Erst 2:0, dann 2:3, dann 3:3: Die deutsche Nationalmannschaft hinterlässt im vorletzten Spiel vor der WM einen rätselhaften Eindruck. Nach einer wilden zweiten Halbzeit gegen England scheint aus dem Sturm- ein Abwehrproblem geworden zu sein."

FAZ: "Nächste deutsche Enttäuschung in Nations League. Drei Treffer der englischen Mannschaft in nur wenigen Minuten zerstören die Hoffnungen der DFB-Auswahl auf ein Erfolgserlebnis vor der Fußball-WM."

ENGLAND

The Times: "So sieht's also aus, wenn England nicht versucht, sich zum Sieg zu mauern, Zermürbung für Abenteuer eintauscht und nach vorne spielt. Angesichts der wackligen Natur der englischen Abwehr, die schmerzhaft sichtbar wurde, als Harry Maguire den Deutschen die ersten beiden Tore schenkte und Nick Pope das dritte zum Ausgleich, kann Gareth Southgate genauso gut seinen Pragmatismus ablegen und verstärkt auf Attacke setzen."

The Sun: "Patzer und Lichtblick. Die Three Lions zeigen sich endlich mit einer Torflut in einem atemberaubenden Comeback, bevor ein weiterer Patzer den Sieg kostet."

Daily Mirror: "England hat jetzt sechs Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen, das ist der schlechteste Lauf in der Fußballgeschichte der Nation. Immerhin hat das Spiel etwas Hoffnung zurückgegeben, vielleicht es auch falsche Hoffnung. Das Geschrei des Publikums in Wembley erzählte eine eigene Geschichte. Vom Rande des Abgrunds binnen zwölf Minuten zu einem Comeback, das die Moral stärkt, dann ein harter Schlag in die Magengrube. Es war ein Thriller mit sechs Toren."

The Telegraph: "Popes Fehler verdirbt Drei-Tore-Comeback, doch England kann aus dem Unentschieden gegen Deutschland Mut schöpfen."

The Guardian: "Popes Fehler raubt einem atemberaubenden Comeback den Glanz. England erkämpft sich nach 0:2-Rückstand in dramatischer zweiter Halbzeit die Führung, aber Kai Havertz schlägt spät für Deutschland zu."

SPANIEN

AS: "Entkoffeiniertes Festival in Wembley"

Mundo Deportivo: "Ter Stegen entscheidet über deutsches Unentschieden in Wembley"

Sport: "Torfestival in Wembley!"

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "England gegen Deutschland - ein verrücktes Spiel!"

Tuttosport: "Show zwischen England und Deutschland: 3:3 im Wembley-Stadion"

FRANKREICH

L'Equipe: "Deutschland und England liefern sich eine verrückte Show!"