Matthäus zählt BVB an: "So wird das nichts"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Lothar Matthäus kritisiert den BVB mit deutlichen Worten

Das 2:3 beim 1. FC Köln bedeutete bereits die dritte Bundesliga-Niederlage für den BVB. Statt pünktlich vor dem Klassiker gegen den FC Bayern an die Tabellenspitze zu springen, droht Borussia Dortmund jetzt ein stürmischer Herbst.

Der BVB fiel durch die Pleite in Köln auf Platz vier zurück und steht in der Bundesliga nun vor den heißen Duellen mit dem Rekordmeister am Samstagabend und danach mit Spitzenreiter 1. FC Union Berlin. Läuft dabei alles gegen die Dortmunder, droht der tiefe Fall ins graue Tabellenmittelfeld.

Dass die Schwarz-Gelben gegen Köln einmal mehr einen Vorsprung aus der Hand gaben, wurde von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus jüngst besonders deutlich kritisiert.

"Schon wieder in kürzester Zeit nach einem Anschlusstreffer das nächste Tor kassiert und so geht das Jahr ein, Jahr aus. Man muss beim BVB nicht großartig nach Gründen suchen, wieso sie immer wieder Spiele verlieren. Sie bieten es einem auf dem Silbertablett von selbst an", meinte der 61-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne nach dem 8. Bundesliga-Spieltag.

Nicht nur in der Meisterschaft, auch in der Champions League habe sich der BVB zuletzt schon um den verdienten Lohn harter Arbeit gebracht: "Selbst gegen das starke Manchester City hätte man einen Punkt mehr als verdient. Doch wieder dasselbe Bild. Geführt und verloren. So wird das nichts mit den hohen Zielen", haderte Matthäus, der bei Borussia Dortmund die nötige Konsequenz und Kompromisslosigkeit in den entscheidenden Spielphasen schmerzlich vermisst.

Matthäus sieht FC Bayern beim BVB in der klaren Favoritenrolle

Unter anderem wegen dieser mehrfach offenbarten Nachlässigkeiten in den wichtigen Situationen einer Partie sieht Matthäus die Favoritenrolle für das Topspiel am Samstagabend gegen den FC Bayern (ab 18:30 Uhr) klar verteilt: "Der FC Bayern hat seine Ergebniskrise bereits hinter sich und fährt als klarer Favorit zum BVB. [...] Auch wenn sie aktuell nur auf Platz drei stehen, so sehe ich sie beim Klassiker als Gewinner vom Platz gehen."

Der Weltmeister-Kapitän von 1990, der selbst siebenmal mit den Münchnern Deutscher Meister wurde, sieht seinen Ex-Klub "bei jeder Partie in der Bundesliga" als Favoriten an. "Und das wird auch noch sehr lange, wenn nicht gar für immer so bleiben", fügte er hinzu.