Droht dem FC Bayern ein Musiala-Abgang?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jamal Musiala ist langfristig an den FC Bayern gebunden

Jamal Musiala ist in dieser Saison bislang der große Gewinner beim FC Bayern. Die rasante Entwicklung des Nationalspielers sorgt selbstverständlich auch für zahlreiche Spekulationen. Nun wird der FC Liverpool mit dem Mittelfeldmann in Verbindung gebracht.

Spätestens seit dieser Saison ist Jamal Musiala beim FC Bayern nicht mehr wegzudenken. Längst hat sich der 19-Jährige unter Cheftrainer Julian Nagelsmann einen Stammplatz erarbeitet. Der DFB-Star zahlt das Vertrauen mit starken Leistungen zurück.

Folgerichtig taucht Musiala in den internationalen Transfer-Gerüchten auf. Der britische "Express" nennt dieser Tage den FC Liverpool als möglichen Kandidaten auf eine Verpflichtung. So schreibt die Zeitung, dass sich der Klub von Teammanager Jürgen Klopp im kommenden Sommer nach einem offensiven Mittelfeldspieler umsehen könnte.

Im weiteren Bericht heißt es, dass Musiala nicht günstig wäre. Die Geschichte habe aber gezeigt, "dass jeder Spieler seinen Preis hat". Zudem habe der Youngster des FC Bayern angedeutet, "dass er einem Wechsel zurück in die Premier League nichts entgegensetzen würde", schreibt der "Express".

Musiala beim FC Bayern "natürlich unverkäuflich"

Droht dem FC Bayern also tatsächlich der Abgang seines größten Talents? Nein, behauptet "Sky"-Reporter Florian Plettenberg. Zwar sei der FC Liverpool tatsächlich an Musiala interessiert, ein Transfer stünde derzeit aber nicht zur Debatte. Außerdem wolle der Kreativspieler den FC Bayern gar nicht verlassen, so der Journalist.

Musiala besitzt in München noch einen langfristigen Vertrag bis 2026. Sportvorstand Hasan Salihamidzic stellte Anfang September gegenüber "Sky" klar: "Natürlich ist er unverkäuflich. Er ist ein Wahnsinns-Junge, ein deutscher Nationalspieler. Genau so einen Typen brauchen wir. Wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, diesen Jungen irgendwie wegzugeben, dann wäre ich verrückt. Er wird lange beim FC Bayern spielen."

Somit wird Musiala aller Voraussicht nach auch in den kommenden Jahren in der Fußball-Bundesliga auflaufen.