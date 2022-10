Trainer-Hammer perfekt! Alonso wird Bayer-Coach

Juan Herrero, via www.imago-images.de

Xabi Alonso ist neuer Trainer in Leverkusen

Bayer Leverkusen hat sich von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend bekannt. Nachfolger wird Ex-Bayern-Profi Xabi Alonso.

"Gerardo Seoane hat in den zurückliegenden fast anderthalb Jahren gute Arbeit für Bayer 04 geleistet, vor allem durch die souveräne Qualifikation für die Champions League", betonte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Der Ex-Profi führte weiter aus: "Leider sind wir vom Erfolgsweg abgekommen. Das frühe Ausscheiden im DFB-Pokal, insbesondere aber die weit unter unseren Ansprüchen liegende aktuelle Bundesliga-Platzierung haben den Trainerwechsel aus unserer Sicht zwingend notwendig gemacht."

Laut Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bayer, hab die derzeitige Lage beim Werksklub "keine andere Möglichkeit" zugelassen.

Nachfolger Alonso hat in Leverkusen einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

"Ich kenne Leverkusen aus meiner Zeit in Deutschland als einen hervorragenden Verein. Bayer 04 hatte immer tolle Spieler, auch im jetzigen Kader sehe ich viel Qualität", sagte der ehemalige Bayern-Profi und ergänzte: "In meinen Gesprächen mit dem Verein wurde schnell deutlich, dass man hier trotz der aktuell schwierigen Lage grundsätzlich und weiterhin ehrgeizige Ziele verfolgt. Diese Aufgabe reizt mich sehr und ich bin sicher, dass wir diesem Anspruch gerecht werden."

"Mit Xabi Alonso haben wir einen Coach unter Vertrag genommen, der als Spieler über viele Jahre hinweg ein absoluter Weltklasse-Profi war, ein intelligenter Stratege und extrem erfolgreich in gleich drei der anspruchsvollsten europäischen Ligen", erklärte Rolfes die Verpflichtung.

Der frühere Weltklasse-Spielmacher hatte zuletzt die zweite Mannschaft von Real Sociedad trainiert - und war seit Sommer ohne Job. Alonso kennt die Bundesliga aus seiner Zeit beim FC Bayern (2014 bis 2017) bestens und genießt international auch durch seine Stationen bei Real Madrid und dem FC Liverpool einen ausgezeichneten Ruf.

Leverkusen im dramatischen Sturzflug

Dass es auf eine Trennung von Seoane hinauslaufen würde, deutete sich in den letzten Tagen verstärkt an. Schon am Sonntag erklärte Geschäftsführer Fernando Carro, der Klub sei auf eine Trainer-Entlassung vorbereitet.

Nach der 0:2-Pleite in der Champions League reagierten die Verantwortlichen dann mit "lautem Schweigen". Statt sich den Fragen der Presse zu stellen, vermieden sie jegliche Stellungnahme und befeuerten damit die Spekulationen.

In der Königsklasse stehen die Leverkusener nach drei Spielen mit drei Punkten auf Platz drei der Gruppe B. Deutlich dramatischer ist der Status quo in der Bundesliga. Hier ist die Werkself nach acht Spieltagen mit gerade einmal fünf Zählern Vorletzter.