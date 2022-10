S04-Sportchef Schröder reagiert auf brisante Kramer-Gerüchte

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Stecken mit dem FC Schalke 04 im Abstiegskampf: Frank Kramer (l.) und Rouven Schröder

Sportdirektor Rouven Schröder hat sich zu den Gerüchten geäußert, beim FC Schalke 04 gebe es Differenzen zwischen Trainer Frank Kramer und den Führungsspielern.

"Wenn ich das Gefühl hätte, dass es Baustellen gibt, gehe ich direkt darauf zu. Ich kann keine Schwingung erkennen, dass es da Dissonanzen gibt. Wir sind alle in einem Boot, in guten wie in schlechten Zeiten", sagte Schröder in der Schalker Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr).

Kramer zeigte sich angesichts der lauter werdenden Kritik an ihm gelassen. "Wenn man Spiele verliert, ist es normal, dass man dafür nicht gelobt wird. Man kriegt das mit, nimmt das zur Kenntnis, lenkt seinen Fokus aber auf das, was man beeinflussen kann", sagte der 50-Jährige.

Frank Kramer beim FC Schalke 04 "unter Beobachtung"?

"Sport Bild" hatte zuletzt berichtet, mehrere erfahrene Profis seien der Meinung, Kramers Spielstil passe nicht zum Kader des S04.

Zudem schrieb der "kicker", der Chefcoach stehe auf Schalke wegen des durchwachsenen Saisonstarts "unter Beobachtung".

"Ich weiß, wie schnell alles umschlagen kann hier. Der Verein pulsiert. Wir haben immer gesagt: Mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Wir müssen immer am Limit spielen, um zu punkten. Dazu sind wir in der Lage, das lasse ich mir nicht kleinreden. Wir stehen noch über dem Strich", sagte Schröder mit Blick auf die sportliche Lage in Gelsenkirchen.

Das ist das Ziel des FC Schalke 04 bis zur WM-Pause

Das Ziel sei es, zu Beginn der WM-Pause nach dem Heimspiel gegen den FC Bayern ebenfalls noch auf Platz 15 oder höher zu stehen, sagte der S04-Sportchef.

Schalke hatte zuletzt im Derby beim BVB (0:1) sowie im Keller-Duell mit dem FC Augsburg (2:3) zwei bittere Pleiten in Folge kassiert. In acht Saisonspielen gelang dem Aufsteiger erst ein einziger Sieg.

Zudem trüben die Ausfälle von Rodrigo Zalazar (Mittelfußbruch) und Sepp van den Berg (schwere Bänderverletzung am Knöchel) die Stimmung rund um das Berger Feld. Beide werden in diesem Kalenderjahr nicht mehr für Schalke auf dem Platz stehen können.