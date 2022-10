Neues Update zu BVB-Keeper Kobel und Kapitän Reus

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Gregor Kobel saß gegen den FC Bayern noch auf der Ersatzbank

Die personell prekäre Situation beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hatte sich zuletzt etwas entspannt. Im Topspiel gegen den FC Bayern (2:2) reichte es für Mats Hummels und Marius Wolf schon wieder für eine Halbzeit, Keeper Gregor Kobel nahm immerhin auf der Ersatzbank Platz. Am Sonntag gab es weitere Neuigkeiten.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" stehen die Chancen immer besser, dass der Schweizer Schlussmann am kommenden Dienstag (ab 21 Uhr) gegen den FC Sevilla zurück in die Startelf der Schwarz-Gelben kehren wird. Am Sonntag habe er ohne Einschränkungen das Mannschaftstraining in Dortmund-Brackel absolvieren können, hieß es in dem Zeitungsbericht.

Gregor Kobel fiel zuletzt knapp einen Monat lang aus und verpasste dabei wichtige Spiele für seine Farben. Ohne Kobel im Dortmunder Kasten konnte der BVB unter anderem gegen RB Leipzig (0:3), Manchester City (1:2) und jüngst den FC Bayern nicht gewinnen.

Meldet sich der 24-Jährige wieder einsatzfähig, soll er zweifelsfrei direkt wieder von Beginn an im Dortmunder Tor stehen. Das hatte zuletzt auch Cheftrainer Edin Terzic betont.

Reus fehlt am Sonntag beim BVB-Training

Etwas komplizierter stellt sich die Situation dem Medienbericht zufolge bei BVB-Kapitän Marco Reus dar. Der 33-Jährige fehlte seit dem 1:0-Derbysieg gegen den FC Schalke zunächst mit einer Sprunggelenksverletzung.

Der Außenbandanriss sei zwar mittlerweile wieder ausgeheilt, allerdings wurde Reus dann von einem Infekt zurückgeworfen. Dieser sei noch immer nicht ganz abgeklungen, sodass der Dortmunder Spielführer am Sonntag auch das Training ausfallen ließ.

Eine Rückkehr in der Champions League gegen den FC Sevilla wird damit unwahrscheinlich. Reus soll wohl eher mit Bedacht herangeführt werden, dass er am kommenden Sonntag zum nächsten Bundesliga-Kracher bei Spitzenreiter Union Berlin wieder zur Verfügung steht.