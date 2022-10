Musiala spricht über Idol und langen Bayern-Verbleib

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Jamal Musiala ist einer der Überflieger beim FC Bayern

Vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona am Mittwochabend (21:00 Uhr) hat Jamal Musiala, einer der Überflieger des FC Bayern in dieser Saison, gegenüber spanischen Medien verraten, dass er Barca schon in jungen Jahren mit großer Freude verfolgt hat. Auch eine mögliche lange Zukunft beim deutschen Fußball-Rekordmeister war Thema.

Jamal Musiala ist der Mann der Stunde beim FC Bayern. Sechs Tore hat der erst 19-Jährige bereits in dieser Bundesliga-Saison erzielt, hinzu kommen fünf Vorlagen. Auch im DFB-Pokal (zwei Tore) und in der Champions League (zwei Assists) war der vielseitige Offensivmann bereits erfolgreich. Kein Wunder also, dass er zuletzt auch unter den Finalisten des Golden-Boy-Awards war, auch wenn die Trophäe am Ende an einen Spieler vom FC Barcelona ging.

"Alle Nominierten hätten gerne gewonnen, aber Gavi hat es verdient. Er ist ein großartiger Spieler, der auch eine großartige Saison gezeigt hat", erklärte Musiala gegenüber der spanischen "AS" zur Wahl des Barca-Teenies und verriet, dass er bei den Katalanen seit jeher ganz genau hinschaut.

"Ich habe viele Spiele des großen FC Barcelona mit Messi, Xavi und Iniesta gesehen, es war eine Freude, wie sie Fußball spielten. Es hat Spaß gemacht, sie zu beobachten", sagte Musiala.

"Barca ist ein Verein mit einer sehr starken Philosophie, der sich immer für das Talent und die Technik seiner Spieler entschieden hat. Das macht als Zuschauer richtig Spaß und so bin auch ich dazu gekommen", so der 19-Jährige weiter, der aber auch Real Madrid zu einem seiner Lieblingsklubs zählt.

Musiala ein Fußballer-Leben lang beim FC Bayern?

"Ich habe die Clásicos zwischen Cristianos Madrid und Messis Barca geliebt", erklärte der Bayern-Offensivmann. Trotz all seiner Wertschätzung für Cristiano Ronaldo sei er aber immer "Team Messi" gewesen, so Musiala. Der Argentinier sei auch sein großes Vorbild, so der FCB-Youngster weiter: "Er hat so viele Tore geschossen, er hat so viele Titel gewonnen ... und er hat sich nie verändert. Er blieb seinen Prinzipien treu, seiner Art zu spielen. Ich will das Gleiche für mich."

Erst nach mehr als 20 Jahren in Barcelona wechselte Messi im letzten Jahr zu Paris Saint-Germain. Gefragt, ob Jamal Musiala sich einen ähnlich langen Verbleib in München vorstellen kann, wollte der Teenie nichts ausschließen. "Sag niemals nie", so seine kurze aber deutliche Antwort.

Musialas Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2026 datiert.