Ex-Schalker sicher: So gelingt S04 noch der Klassenerhalt

IMAGO/RHR-FOTO

Suat Serdar lobte den FC Schalke 04 und glaubt an den Klassenerhalt für den Tabellenletzten

Die unglückliche 1:2-Auswärtsniederlage vom FC Schalke 04 bei Hertha BSC lies den Revierklub bis ans Tabellenende abstürzen. Erst einen Saisonsieg konnten die Gelsenkirchener in der Bundesliga bejubeln. Dennoch ist sich ein Ex-Schalker sicher: Macht S04 so weiter wie in Berlin, dann gelingt der Klassenerhalt.

Suat Serdar stand beim Heimspiel seiner Mannschaft gegen seinen Ex-Klub Schalke 04 selbst 73 Minuten auf dem Platz. Obwohl er inzwischen bei einem direkten Konkurrenten der Schalker um den Klassenerhalt tätig ist, fühlt sich Serdar immer noch mit seinem Ex-Verein verbunden: "Ich leide mit", sagte der gebürtige Bingener der "WAZ" nach dem Spiel am Sonntag.

Trotz der schlechten Ergebnisse der letzten Wochen, ist sich Serdar sicher, dass die Königsblauen mit einer Leistung wie in Berlin den Klassenerhalt schaffen können. "Die Schalker haben es sehr gut gemacht, waren sehr aggressiv. Davon waren wir am Anfang sogar ein bisschen überrascht, obwohl der Trainer uns davor gewarnt hatte. Wenn sie so weitermachen, werden sie ihre Punkte holen", lobte Herthas Nummer acht den Tabellenletzten.

Serdar von Schalke-Fans ausgepfiffen

Der Mittelfeldspieler war 2018 für elf Millionen Euro von Mainz 05 in den Ruhrpott gewechselt. Drei Jahre lang war er für die Königsblauen aktiv, bevor er den Verein nach der Horror-Saison und dem damit verbundenen Abstieg 2021 gen Hauptstadt verließ. Trotz dieser negativen Erinnerung "war es etwas ganz Besonderes für mich, gegen Schalke zu spielen", verriet Serdar nach dem Heimsieg gegen die Königsblauen weiter.

Insgesamt stand der 25-Jährige 83-mal für den FC Schalke 04 auf dem grünen Rasen. Am Sonntag empfing der Schalker Gästeblock den Deutschen mit lautstarken Pfiffen. Hertha BSC rangiert derzeit mit elf Punkten auf dem 13. Platz der Fußball-Bundesliga.