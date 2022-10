Gute Nachrichten für Bayern? Kane zögert mit Verlängerung

IMAGO/Arron Gent/News Images

Harry Kane wird beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern wird seit Wochen mit Harry Kane von Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Die Londoner wollen die andauernden Gerüchte mit einer Vertragsverlängerung stoppen, doch der Torjäger zögert offenbar.

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski in Richtung FC Barcelona verzichtete der FC Bayern in der vergangenen Transferperiode auf eine Verpflichtung eines klassischen Mittelstürmers. Im kommenden Sommer könnte allerdings Bewegung in die Personallage im Angriff kommen.

Als heißer Kandidat gilt seit Wochen Harry Kane. Pikant: Der 29-Jährige ist nur noch bis 2024 an Tottenham Hotspur gebunden. Nach derzeitigem Stand könnten die Londoner im Sommer 2023 also letztmals eine hohe Ablösesumme für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft einnehmen.

Doch die Spurs wollen proaktiv handeln und ihren Leistungsträger schnellstmöglich mit einem neuen, langfristigen Arbeitspapier ausstatten.

Wie der "Evening Standard" berichtet, will Kane mit den Gesprächen aber bis nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) abwarten. Somit muss sich Tottenham Hotspur weiterhin gedulden, die angeblichen Interessenten rund um den FC Bayern dürfen hingegen nach wie vor hoffen.

Choupo-Moting überzeugt beim FC Bayern

Die Münchner fangen den Abgang von Robert Lewandowski bislang intern auf. In den letzten Wochen spielte sich Eric Maxim Choupo-Moting mit wichtigen Toren in den Vordergrund.

"Harry Kane ist ein sehr guter Spieler, aber wir haben eine Top-Mannschaft. Wenn ich mir unseren Sturm angucke, danach würden sich andere Klubs die Finger abschlecken. Wir haben im Moment keinen Bedarf", reagierte Münchens Vereinspräsident Herbert Hainer Mitte Oktober bei "Bild TV" auf die Gerüchte.

Zudem ergänzte der Klubboss des FC Bayern: "Ich sehe nicht, warum wir im Winter einen Transfer machen sollten. Wir sind auf allen Positionen gut besetzt." Ob es im kommenden Sommer heiß wird, bleibt indes abzuwarten.