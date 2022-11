Kein Leistungssport! Bayern-Coach zerlegt sein Team

IMAGO/Sven Leifer

Danny Galm trainiert die U19 des FC Bayern

Die A-Junioren von Borussia Dortmund haben im Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem 1. FC Köln einen Dämpfer erlitten. Der BVB-Nachwuchs konnte Fortuna Düsseldorf nicht bezwingen. Noch übler erwischte es die Talente des FC Bayern, die vom 1. FC Nürnberg regelrecht vorgeführt wurden.

Nach sieben Spieltagen der A-Junioren-Bundesliga West thronte der BVB mit satten 19 Punkten an der Tabellenspitze. Mit 18 Punkten behielt lediglich der 1. FC Köln die Dortmunder im Blick - jetzt haben sich die Kräfteverhältnisse gedreht. Am Sonntag kamen die Schwarz-Gelben bei Fortuna Düsseldorf nicht über ein 0:0 hinaus. Da die Kölner ihrerseits mit 2:0 bei Rot-Weiss Essen gewannen, grüßen die jungen Geißböcke nun von der Tabellenspitze, der BVB folgt mit einem Punkt Abstand auf Rang zwei.

Für die seit Jahren im Westen zur absoluten Liga-Spitze geltenden Borussen entwickelt sich die Fortuna langsam aber sicher zum Angstgegner: Von den letzten sieben Ligaspielen gewann man nur drei (ein Remis, drei Niederlagen). 2021/22 kam es in Dortmund allerdings zu einem denkwürdigen 9:1 für den BVB. Allein Julian Rijkhoff, der beim 0:0 keinen Stich setzen konnte, traf damals fünfmal.

Nachwuchs des FC Bayern am Boden

Wie die A-Junioren des BVB aktuell von Platz zwei zu grüßen, davon können die Talente des FC Bayern derzeit nur träumen. Am Sonntag setzte es beim 1. FC Nürnberg die nächste Breitseite.

Der Club, der vor dem Duell nur einen Zähler vor den Münchnern lag, fegte die Bayern mit 4:0 vom Platz. Die Franken kletterten dank des Erfolgs auf Platz zwei (17 Punkte), Bayern liegt als Zehnter (10 Punkte) nur knapp vor den Abstiegsrängen.

Die Tore erzielten Can Uzun (8./75.), Dustin Forkel (12.) und Filip Ilic (67.). Der FC Bayern beendete das Spiel nach Platzverweisen gegen Noel Aséko Nkili (72.) und Arijon Ibrahimovic (87.) mit neun Mann.

"Wir konnten heute nicht annähernd an die Leistung vom letzten Dienstag anknüpfen. Unnötige und leichtfertige Fehler im Spielaufbau und eine Zweikampf-Führung, die nichts mit Leistungssport zu tun hat, haben uns heute dieses enttäuschende Auftreten gebracht. Nürnberg hat verdient gewonnen. Es war ein enttäuschender Tag und jeder muss sich selbst hinterfragen, ob das die Art ist, wie man auftreten will. Als jüngere Mannschaft musst du dich in jeder Aktion wehren. Das haben wir heute nicht getan", fand Bayern-Coach Danny Galm gnadenlos ehrliche Worte.

Das Maß aller Dinge bleibt der 1. FSV Mainz 05, der nach achte Spieltagen ungeschlagen an der Spitze thront.