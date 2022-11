Bayern-Youngster äußert sich zu Wechsel-Gerüchten

IMAGO/Germann/ Eibner-Pressefoto

Eyüp Aydin träumt vom Sprung in den Profi-Kader beim FC Bayern

Eyüp Aydin zählt zu den größten Nachwuchstalenten beim FC Bayern. Derzeit ist er Stammspieler in der zweiten Mannschaft der Münchner, die in der Regionalliga an den Start gehen. Doch Aydin will mehr und träumt von der Profi-Laufbahn. Doch lässt sich diese überhaupt beim FC Bayern realisieren?

In einigen Trainingseinheiten durfte der zentral-defensive Mittelfeldspieler schon mit dem Lizenzspielerkader des Rekordmeisters unter Cheftrainer Julian Nagelsmann mittrainieren. Für eine Nominierung in den Spieltagskader der Bayern-Profis reichte es bislang zwar noch nicht. Co-Trainer Dino Toppmöller habe ihm aber genauestens mit auf den Weg gegeben, woran er noch konkret arbeiten müsse, verriet der 18-Jährige im Gespräch mit "Sport1".

"Er meinte, dass ich fußballerisch durchaus mithalten könne, ich aber noch daran arbeiten müsse, noch besser in die Zweikämpfe zu kommen, noch aggressiver zu sein und noch stärker nach vorne zu verteidigen. Das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben, darin versuche ich mich täglich im Training zu verbessern", berichtete Aydin über seine ersten Erfahrung bei den Profis.

Derzeit ist der Youngster Stammspieler in der viertklassigen Regionalliga, kommt hier seit knapp eineinhalb Jahren auf 46 Einsätze (drei Tore).

Kimmich als großes Vorbild für den Bayern-Youngster

Jüngst sollen bereits prominente Klubs aus dem Ausland angeklopft haben, allen voran Besiktas aus Istanbul. "Für viele türkische Spieler ist es sicherlich ein Ziel, in der Türkei zu spielen. Und ich finde auch, dass sich der türkische Fußball immer besser entwickelt. Aktuell arbeite ich aber ganz darauf hin, den Durchbruch bei Bayern zu schaffen. Ich möchte meine Chancen hier nutzen", stellte Aydin, der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, in dem Interview klar.

"Frühestens im Winter" wolle er sich konkrete Gedanken über seine weitere sportliche Zukunft machen, läuft sein derzeitiges Arbeitspapier beim FC Bayern doch im Sommer 2023 aus.

Die ungefähre Richtung steht für Aydin aber schon fest: "Klar ist natürlich, dass ich nach zwei kompletten Spielzeiten in der Regionalliga [...] den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen möchte. Mit 16 dort zu spielen, war super, ich habe mental viel gelernt, aber bei Bayern München willst du ja auch immer eine spielerische Weiterentwicklung. Und das ist auf Dauer in der Regionalliga schwerer möglich", so der Mittelfeldmann, der sein großes Vorbild in Person von Joshua Kimmich im eigenen Verein weiß.