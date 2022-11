FC Bayern gibt nächste Verlängerung bekannt

IMAGO/ULMER

Josip Stanisic (l.) bleibt langfristig beim FC Bayern

Beim FC Bayern geht es in Vertragsfragen in diesen Tagen Schlag auf Schlag: Nachdem am Freitag Sven Ulreich seinen Kontrakt verlängerte, ist einen Tag später ein Abwehrspieler dran: Josip Stanisic.

Die Winterpause hat noch gar nicht begonnen, da gibt es bereits weitere Personal-Neuigkeiten vom FC Bayern. Hinter den Kulissen des deutschen Rekordmeisters wurde in den letzten Tagen offenbar intensiv verhandelt und diskutiert, sodass nach Ersatzkeeper Sven Ulreich nun auch Verteidiger Josip Stanisic einen neuen Vertrag unterschrieb.

Der junge Kroate, der in den kommenden Tagen zur WM nach Katar fahren wird, verlängerte sein Arbeitspapier bis 2026. "Diese vorzeitige Vertragsverlängerung ist ein schöner Vertrauensbeweis des FC Bayern, den ich gerne zurückzahlen möchte und der mich für meine weitere Entwicklung sehr motiviert", sagte Stanisic auf der vereinseigenen Homepage.

Für ihn sei es "ein Traum, in diesem Trikot auflaufen zu dürfen", betonte der gebürtige Münchner, dessen Ziel mit dem FC Bayern so deutlich wie wenig überraschend ist: "Möglichst viele Titel zu gewinnen."

Bereits seit 2021 ist der heute 22-Jährige für das Profi-Team der Münchner aktiv, zuvor hatte er - nach seinem Wechsel in die B-Jugend des FCB Anfang 2017 - alle Nachwuchsteams des deutschen Rekordmeisters durchlaufen. Nun also bekam er die Belohnung für starke Leistungen in der Lizenzmannschaft.

Stanisic beim FC Bayern "vielseitig einsetzbar"

"Josip Stanisic hat sich in den vergangenen zwei Jahren in unserem Profikader etabliert, und das ist auch für die Nachwuchsakademie eine Auszeichnung, denn Josip wurde von uns am Campus ausgebildet", hob Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic die gute Jugendarbeit seines Klubs hervor.

🗨 "Ich bin seit ich denken kann Bayern-Fan!" ❤️



Schön, dass du bleibst, Josip! 🖋🔴 #MiaSanMia pic.twitter.com/Ywt1r6lvvX — FC Bayern München (@FCBayern) 12. November 2022

Dass die Münchner den jungen Kroaten langfristig an sich binden, liege daran, dass er "vielseitig einsetzbar" sei und "gute Leistungen bringe, wenn er gebraucht wird", lobte Salihamidzic den Abwehrmann, der schon als Links-, Rechts- als auch als Innenverteidiger agierte, und fügte an: "Seine Zuverlässigkeit hilft unserem Trainer und der Mannschaft."