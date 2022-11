Baumann bestätigt: Werder-Duo vor Winter-Abschied

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Im Winter-Transferfenster könnte Bewegung in Bremens Kader kommen

Zwar öffnet das Winter-Transferfenster erst am 01. Januar, doch hinter den Kulissen wird schon fleißig am Feinschliff für die Rest-Hinrunde und die Rückserie gebastelt. Bei Werder Bremen gibt es bislang wenig Grund für personelle Veränderungen, allerdings könnten zwei Bankdrücker die Hanseaten verlassen.

In der stark aufspielenden Mannschaft von Trainer Ole Werner ist derzeit schlicht kein Platz für Ergänzungsspieler. Dieses Leid widerfuhr Benjamin Goller in der bisherigen Saison. Der Youngster stand in Pflichtspielen noch keine einzige Minute auf dem Rasen.

Schon in den letzten Spielzeiten war der 14-fache deutsche Junioren-Nationalspieler meist außen vor. Leihen zum Karlsruher SC und Darmstadt 98 sollten Abhilfe schaffen, doch mitunter gute Leistungen in der 2. Bundesliga konnte der 23-Jährige nicht ins Oberhaus transportieren.

Nach einer guten Sommer-Vorbereitung warf Goller eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zurück. Die Perspektiven auf Spielzeit in der Rückrunde sind in Bremen verschwindend gering. Dazu kommt: Gollers Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Bremen möchte Angaben der "Bild" zufolge noch eine kleine Ablöse einstreichen.

Bremen-Talent vor Rückkehr in die 2. Bundesliga

Ergo sollen sich die Wege zwischen Werder und dem einstig hochgehandelten Talent noch in diesem Winter trennen. Die "Bild" berichtet von Interessenten aus der 2. Bundesliga sowie aus den Niederlanden. Konkrete Vereine werden allerdings nicht genannt.

In einer ähnlichen Karriereklemme steckt auch Bremens Keeper Eduardo dos Santos Haesler. Der Deutsch-Brasilianer, Spitzname Dudu, steht in Werders Torhüter-Hierarchie hinter Jirí Pavlenka und Michael Zetterer nur an dritter Stelle.

Dudus Vertrag läuft noch bis 2024, ein baldiger Wechsel ist dennoch vorstellbar, wie Manager Frank Baumann der "Bild" erklärte: "Ja, es ist eine Option, ihm bei einem anderen Verein Spielzeit zu ermöglichen. Aber der Torwart-Markt ist schwierig", schränkte Baumann ein. Drittligist VfL Osnabrück soll allerdings bereits Interesse angemeldet haben.