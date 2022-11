Nächster Hinteregger? Großes Lob für Eintracht-Verteidiger

IMAGO/Jürgen Kessler

Hrvoje Smolcic spielt seit diesem Sommer bei Eintracht Frankfurt

Hrvoje Smolcic wartet beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt noch auf seinen großen Durchbruch. SGE-Sportvorstand Markus Krösche ist noch voll vom kroatischen Innenverteidiger überzeugt.

Noch wartet der 2,5-Millionen-Euro-Einkauf des letzten Sommers auf sein Startelf-Debüt im deutschen Fußball-Oberhaus. In der laufenden Saison bestritt er all seine Meisterschaftsspiele für Eintracht Frankfurt als Einwechselspieler, in der Champions League und im DFB-Pokal durfte der Neuzugang immerhin schon einmal von Beginn an heran.

Obwohl er derzeit noch hinter den Abwehr-Platzhirschen Evan Ndicka und Tuta ansteht, traut ihm Sportvorstand Markus Krösche in der nahen Zukunft einen großen Karrieresprung zu. Der SGE-Manager zog sogar einen ganz speziellen Vergleich heran.

"Er hat sich in den letzten Wochen super entwickelt, war immer da, wenn er gebraucht wurde. Ich sehe ihn als ähnlichen Spielertypen wie Martin Hinteregger – von der Statur her, Zweikampf- und Kopfballstärke und beide haben einen starken linken Fuß", so Krösche gegenüber der "Bild".

Krösche von Eintracht-Neuzugang überzeugt

Der 30-jährige Österreicher hatte im Sommer nach dem Gewinn der Europa League überraschenderweise seinen Rückzug aus dem Profi-Fußball angekündigt und die Eintracht in Richtung Heimat verlassen. In den Spielzeiten zuvor galt er als Leistungsträger bei den Adlerträgern, führte die SGE zeitweise sogar als Kapitän auf das Spielfeld.

Auch in taktischer Hinsicht sieht Krösche durchaus Parallelen bei Smolcic und Hinteregger: "Hrvoje hat auch schon in der Mitte der Dreierkette gespielt wie Martin."

Um sich tatsächlich als Stammspieler in der Bundesliga etablieren zu können, müsse der 22-Jährige weiterhin an sich arbeiten. Frankfurts Sportvorstand betonte aber, dass er vom Potenzial Smolcics überzeugt sei: "Es ist natürlich noch ein langer Weg für ihn, auf dieses Spitzenniveau zu kommen, aber wir unterstützen Hrvoje dabei, stetig besser zu werden. Er ist ein sehr gutes Beispiel für unseren Weg."