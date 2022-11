Neuer traut Bayern-Star "große Rolle" bei der WM zu

IMAGO/Laci Perenyi

Manuel Neuer ist Kapitän der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft

Manuel Neuer wird am Mittwoch in seine vierte Fußball-WM starten. Zum zweiten Mal führt er die Deutsche Nationalmannschaft dabei als Kapitän aufs Feld. Einem seiner Vereinskollegen vom FC Bayern traut der Torhüter in diesem Jahr ein besonders erfolgreiches Turnier zu.

Angesprochen auf den 19-jährigen Jamal Musiala betonte Neuer im Gespräch mit dem "kicker", welch großes Potenzial er in dem Youngster sieht, der am Mittwoch gegen Japan vor seinem ersten WM-Einsatz steht: "Ich traue ihm grundsätzlich eine große Rolle zu. Dass er ein entscheidender Faktor sein wird, ist für mich glasklar", so der Bayern-Schlussmann, der mit großem Ehrgeiz in seine womöglich letzte Weltmeisterschaft startet.

"Er ist ein Spieler, der Situationen erkennt, der Spiele entscheidet, der einfach schwer zu verteidigen ist. Das weiß mittlerweile jeder Bundesliga-Verein und jede Mannschaft in der Champions League", so Neuer weiter, der mit Musiala auf Vereinsebene seit knapp zwei Jahren zusammenspielt.

Laut dem Weltklasse-Keeper sei Musiala längst ein "sehr gefragter Spieler". In München und beim DFB seien alle Protagonisten "froh, dass wir ihn beim FC Bayern nun im Nationalteam in unseren Reihen haben.

Für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat der gebürtige Stuttgarter Musiala bislang 17 Partien bestritten und dabei einen Treffer erzielt. Vor seinem Debüt im DFB-Dress wurde er auch vom englischen Fußball-Verband FA umworben, für den er einst auch in U-Auswahlmannschaften aufgelaufen war.

Neuer lobt Flick: "Absoluter Teamplayer"

Neuer selbst äußerte sich vor dem ersten Gruppenspiel gegen Japan auch zur besonderen Rolle des Bundestrainers Hansi Flick, mit dem er sowohl auf Vereins- als auch auf Nationalmannschaftseben schon viele große Erfolge gefeiert hat.

"Hansi ist ein Trainer für die besonderen Turniere, das war ja auch vor zweieinhalb Jahren beim Champions-League-Endturnier in Lissabon der Fall. [...] Er ist schon jemand, der sich gut auf spezielle Situationen vorbereiten kann. Er ist wie ich auch ein absoluter Teamplayer", so der 114-fache Nationalspieler.