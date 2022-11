BVB-Profi Haller meldet sich aus dem Krankenhaus

IMAGO/Revierfoto

Sébastien Haller meldete sich aus dem Krankenbett

Nach seiner zweiten Operation meldete sich BVB-Profi Sébastien Haller aus dem Krankenhaus.

"Ein neuer Schritt zur Genesung, Operation Nummer zwei ist gut verlaufen", schrieb Haller in den sozialen Medien. Dazu postete er ein Foto von sich aus dem Krankenbett und eins seines Ärzteteams.

"Ein großes Dankeschön an das Ärzteteam für die tägliche Hilfe", ergänzte der Stürmer von Borussia Dortmund. Der 28-Jährige beendete seine Statement mit den Worten: "Ich hasse es, die Fortsetzung zu beginnen."

Une nouvelle étape de valider 💪🏽 L'opération numéro 2 s'est bien passée ! Un grand merci à l'équipe médicale pour l'aide au quotidien. Hate de commencer la suite 😉 pic.twitter.com/K96WxJqIAT — Sébastien Haller (@HallerSeb) 24. November 2022

Der BVB reagierte prompt auf den Post von Haller. "Stark bleiben, Seb!", wurde der Tweet vom Dortmunder Twitter-Account kommentiert.

Der an einem Hoden-Tumor erkrankte Haller musste sich erneut einer Operation unterziehen. "Ich möchte mitteilen, dass der Kampf für mich noch nicht vorbei ist. Ich werde mich einer Operation unterziehen müssen, um diesem Tumor, der mich vom Spielfeld fernhält, endgültig ein Ende zu setzen", schrieb der ivorische Nationalspieler vor rund einer Woche bei Twitter.

Haller hatte im Juli im Trainingslager des BVB in Bad Ragaz/Schweiz nach einer Einheit zunächst über Unwohlsein geklagt. Im Rahmen intensiver medizinischer Untersuchungen war der Tumor entdeckt worden.

BVB-Comeback? Haller hat "Zeitplan im Kopf"

Zuvor hatte Haller noch mit einem baldigen Comeback geliebäugelt. "Viele Leute fragen mich, wann ich wieder zurück sein werde, aber es gibt eine Menge zu berücksichtigen, daher ist es schwierig, ihnen eine klare Antwort zu geben", sagte er im Oktober.

Persönlich habe er "einen Zeitplan im Kopf", betonte der Angreifer. "Wenn ich das Glück habe, keine Operation zu benötigen, kann es sehr schnell gehen. Drei Wochen nach der letzten Behandlungsphase wird geprüft, in welchem Stadium sich die Metastasen befinden und ob eine Operation notwendig ist oder nicht. Wenn ich keine Operation brauche, denke ich, dass ich am Ende dieser drei Wochen in guter Verfassung bin."