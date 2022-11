Glasner geriet erneut mit Frankfurt-Profi aneinander

IMAGO/osnapix

Gerieten zuletzt offenbar immer mal wieder aneinander: Oliver Glasner und Luca Pellegrini

Luca Pellegrini ist beim Bundesliga-Klub Eintracht Frankfurt noch nicht wirklich angekommen. Auf der Asienreise, von der die Hessen unlängst zurückgekehrt sind, soll es obendrein Stress mit Trainer Oliver Glasner gegeben haben. Der bestätigte die Meldung nun indirekt.

"Wenn ich unzufrieden bin, werde ich schon mal laut. Das ist nichts Neues", wird Oliver Glasner von "Bild" nach dem ersten Training der Frankfurter nach der Rückkehr aus Japan zitiert. Der Österreicher und der Sommerneuzugang sollen in Japan aneinandergeraten sein - dem Boulevardblatt zufolge nicht die erste Auseinandersetzung zwischen dem Cheftrainer und dem 23-Jährigen.

Was nun bis zur Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison auf Pellegrini zukommt, umriss Glasner ebenfalls. Bevor die SGE-Profis am 10. Dezember in einen kurzen Winterurlaub starten dürfen, stehen taktische Übungen im Programm: "Dabei geht's um das Defensiv-Verhalten allgemein und auch bei Standardsituationen. Da sehen wir noch Verbesserungspotenzial."

Eintracht Frankfurt bringt sich in Testspielen in Form

Luca Pellegrini war im Sommer auf Leihbasis von Juventus Turin zu den Hessen gewechselt, womit der Europa-League-Sieger auf den Abschied von Leistungsträger Filip Kostic reagierte, der den umgekehrten Weg ging. Der Flügelspieler machte bislang 14 Partien für Eintracht Frankfurt, achtmal stand er in der Startelf von Oliver Glasner. Mehrfach hatten den gebürtigen Römer muskuläre Probleme außer Gefecht gesetzt.

Der Linksfuß wird nun in den kommenden Wochen genau von Glasner beobachtet. Gelegenheiten, die jüngsten Misstöne mit seinem Trainer vergessen zu lassen, hat Pellegrini bei zwei Testspielen. Am 2. Dezember trifft Eintracht Frankfurt auf den Zweitligisten SV Sandhausen, am 9. Dezember steht eine Partie gegen Serie-A-Klub Atalanta Bergamo auf dem Programm.

Für die SGE geht es letztlich erst am 21. Januar in der Bundesliga mit dem nächsten Pflichtspiel weiter. Dann empfangen die Adler den Tabellenletzten FC Schalke 04.