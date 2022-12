Bericht: BVB an Wölfe-Star Marmoush dran

IMAGO/H. Langer

Omar Marmoush soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hält derzeit intensiv Ausschau nach möglichen Verstärkungen für die laufende Saison. Im Januar könnte der BVB bei Omar Marmoush vom Konkurrenten VfL Wolfsburg Ernst machen. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Wie die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" vermeldete, soll sich der Tabellensechste der Bundesliga für den Ägypter interessieren, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Nach Saisonende wäre Marmoush nach derzeitigem Stand also ablösefrei zu haben.

Allerdings soll der BVB nicht der einzige Klub aus dem deutschen Fußball-Oberhaus sein, der am Offensivspieler der Wölfe dran ist. Auch Borussia Mönchengladbach hat dem Medienbericht zufolge ein Auge auf Marmoush geworfen, der in der laufenden Saison in allen 15 Bundesliga-Begegnungen des VfL Wolfsburg zum Einsatz kam.

Schmadtke bestätigt Gespräche mit Marmoush

Der Wölfe-Sportdirektor Jörg Schmadtke hatte sich gegenüber der Zeitung bereits klar bezüglich der Personalie geäußert: "Wir führen Gespräche. Wir sind in einem guten Austausch. Wir sind entspannte und nette Menschen und machen da keinen Druck", so der Manager, der gleichzeitig klarstellte: "Gleichwohl wollen wir nicht, dass das eine ewige Nummer wird. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Dann werden wir eine Entscheidung treffen für den Winter und den Sommer."

Omar Marmoush lief in der Bundesliga bisher insgesamt 44 Mal für die Niedersachsen auf, erzielte dabei fünf Treffer. Der in Kairo geborenen Flügelstürmer ist unter VfL-Cheftrainer Niko Kovac nicht unumstritten, wurde bisher acht Mal in der laufenden Spielzeit nur als Einwechselspieler gebracht.

Sowohl beim BVB als auch in Gladbach hatten die Verantwortlichen in den letzten Wochen vermehrt bekräftigt, sich nach neuen Alternativen für die bisweilen stotternde Offensive umschauen zu wollen.