Erfüllt sich Undavs Schalke-Traum?

IMAGO/Paul Terry

Deniz Undav (r.) wird beim FC Schalke 04, Hertha BSC und dem 1. FC Köln gehandelt

Seit seinem Wechsel in die Premier League läuft es für Deniz Undav nicht rund. Nun könnte es den deutschen Stürmer in die Bundesliga ziehen.

Mit 33 Toren für Royale Union Saint Gilloise wurden Deniz Undav in der vergangenen Saison Torschützenkönig in Belgien. Es folgte ein Wechsel in die Premier League zu Brighton & Hove Albion. Sieben Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

Bei den Engländern kommt der 26-Jährige aber kaum zum Zug. Erst acht Kurzeinsätze in der Premier League stehen zu Buche. Ein Tor konnte er nur im EFL Cup gegen den Drittligisten Forest Green Rovers erzielen.

Um mehr Spielpraxis zu bekommen, könnte Undav im Winter das Weite suchen. Gleich drei Bundesligaklubs sollen Interesse an dem Angreifer haben.

Laut dem belgischen Portal "jeunesfooteux.com" denken der FC Schalke 04 und der 1. FC Köln über eine Verpflichtung Undavs nach. Außerdem habe ein namentlich nicht genannter Klub aus der französischen Ligue 1 die Fühler ausgestreckt.

In der vergangenen Woche hatte die "Bild" bereits berichtet, dass auch Hertha BSC Undav auf dem Zettel hat. Demnach stehe der ehemalige Spieler vom SV Meppen auf der "Wunschliste" des Hauptstadtklubs.

Undavs Vertrag bei Brighton & Hove Albion ist noch bis 2026 datiert.

Undav flirtete mit Schalke, BVB und FC Bayern

In der Vergangenheit machte Undav keinen Hehl daraus, dass er gerne einmal in der Bundesliga spielen würde.

"Für Schalke würde ich auch in die 2. Liga wechseln. Das könnte ich mir durchaus vorstellen", sagte der Stürmer im November 2021 zu "Sport1".

Selbst ein Wechsel zu den deutschen Branchenriesen FC Bayern München oder Borussia Dortmund könnte sich Undav aber vorstellen.

Mit großem Selbstbewusstsein meinte er in dem Interview, dass er sich den Job als Vertreter der mittlerweile gewechselten Superstars Robert Lewandowski beim FC Bayern oder Erling Haaland beim BVB bestens vorstellen könne: "Als Backup gerne. Da kann man mich gerne anrufen. Aber beide Klubs haben so viel Geld, da holen sich die Bosse lieber einen anderen und setzen ihn dann auf die Bank."