Erfolgreicher Jahresabschluss für Hertha BSC

AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Hertha gewinnt gegen Braunschweig mit 1:0

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat das Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen. Im letzten Testspiel vor dem Jahreswechsel schlug die Hertha am Mittwoch Zweitligist Eintracht Braunschweig im Hanns-Braun-Stadion mit 1:0 (0:0).

Der entscheidende Treffer im Schatten des Berliner Olympiastadions gelang Chidera Ejuke in der 61. Minute. Mit dem Testspielsieg im Rücken geht das Team von Trainer Sandro Schwarz nun in den Weihnachtsurlaub, die Vorbereitung auf die Rückserie beginnt am 2. Januar.

Kurz vor der Partie hatte Braunschweig die Verpflichtung von U19-Nationalspieler Linus Gechter verkündet - per Leihe vom Gegner aus Berlin. Bei den Löwen soll der 18 Jahre alte Defensivakteur bis zum Saisonende bei der Mission Klassenverbleib eine entscheidende Rolle spielen.