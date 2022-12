Labbadia-Start beim VfB: Diese Entscheidungen stehen an

ChristofKoepsel

Bruno Labbadia ist wieder Trainer beim VfB Stuttgart

Bruno Labbadia soll den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zum Klassenerhalt führen. Auf welches Personal er dabei am Ende vertrauen wird, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Klar ist laut aktuellem "kicker"-Bericht vor allem eines: Beim VfB wird es unbequemer werden für die Profis, wenn es ab dem kommenden Montag wieder auf den Trainingsplatz geht. Vor allem der jüngere Teil des Teams wurde in der letzten Zeit überwiegend mit Samthandschuhen angefasst, durfte unter den Vorgängern Matarazzo und Wimmer unbekümmert aufspielen.

Die gewünschte Leichtigkeit soll unter dem erfahrenen Bundesliga-Coach Labbadia nun klareren Regeln weichen - auf und abseits des Platzes.

Mit einer strengeren Linie will der zurückgekehrte VfB-Cheftrainer auch die Anhänger der Schwaben hinter sich versammeln. Diese zeigten sich in den sozialen Medien mehrheitlich skeptisch, was den neuen Coach anbelangt.

Die wohl größten Baustellen im Stuttgarter Spiel sind derzeit die Chancenverwertung vor dem gegnerischen Tor sowie die geringe Laufleistung im Vergleich zum Bundesliga-Durchschnitt.

Sosa-Entscheidung beim VfB Stuttgart steht noch aus

Für letzteres wurde eigens Fitness-Experte Günter Kern neu angestellt, der sich um die körperliche Verfassung der VfB-Stars kümmern soll. Ob und inwieweit er für den bisherigen Athletiktrainer Oliver Bartlett arbeiten wird, müsse sich laut dem Fachmagazin erst noch zeigen.

Auf den Lizenzspielerkader bezogen wird sich die spannendste Personalie erst frühestens im Januar entscheiden. Borna Sosa, der aktuell noch mit der kroatischen Nationalmannschaft um den WM-Titel in Katar spielt, könnte den Klub noch im Winter verlassen, könnte er doch eine beträchtliche Ablösesumme einspielen.

Als Alternative für die Linksverteidiger-Position haben die Stuttgarter wohl vor allem Maximilian Mittelstädt von Hertha BSC auf dem Schirm. Spätestens im Sommer, wenn sein Vertrag bei den Berlinern ausläuft, könnte er den Weg ins Ländle finden, heißt es.