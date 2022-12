Bellingham bestätigt regelmäßigen Kontakt zu Haaland

IMAGO/Revierfoto

Kumpels seit der gemeinsamen Zeit beim BVB: Erling Haaland (l.) und Jude Bellingham

Jude Bellingham und Erling Haaland kennen sich bestens aus der gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund. Auch nach dem Wechsel des Norwegers zu Manchester City halten beide Kontakt, wie das englische Mittelfeld-Juwel des BVB nun ausplauderte.

Während Erling Haaland die WM-Endrunde in Katar von der heimischen Couch aus verfolgen muss, steckt Jude Bellingham mittendrin im Fokus der Welt-Öffentlichkeit. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund drückt der Weltmeisterschaft derzeit seinen Stempel auf und beeindruckte mit gleich mehreren Glanzleistungen. Die Träume der englischen Nationalmannschaft vom WM-Titel leben auch dank des 19-Jährigen.

Kein Spiel der FIFA-WM 2022 verpassen? Dieser TV-Sender überträgt alle 64 Partien live*

Seinem ehemaligen Teamkollegen Erling Haaland, der sich mit Norwegen nicht hatte für die WM qualifizieren können, sind die Top-Leistungen natürlich nicht entgangen. "Er hat mir vor und nach dem ersten Spiel eine Nachricht geschickt, in der er sagte: 'Viel Glück' und dann 'Gut gemacht'. Er ist ein toller Typ", so Bellingham über den ManCity-Angreifer bei "BBC Sport": "Er ist immer sehr ermutigend."

Beide schreiben und sprechen sich nach Haalands 60-Millionen-Euro-Wechsel von Dortmund nach Manchester regelmäßig, wie Bellingham außerdem verriet. "Wir telefonieren ab und an. Wenn wir beide spielen, kommt es häufiger vor. Aber wir reden über normales, dummes Zeug, um ehrlich zu sein. Wenn er etwas sieht, das ihm zum Lachen gebracht hat oder wenn ich etwas gesehen habe, über das wir vorher mal gesprochen haben, dann schicken wir uns das zu. Aber es ist nicht so, dass wir jeden Tag schreiben."

BVB und Jude Bellingham diskutieren Zukunftspläne

Schenkt man aktuellen Gerüchten sowie den Meinungen mancher Experten Glauben, müssten Bellingham und Haaland im nächsten Jahr womöglich schon keine Nachrichten mehr hin und herschicken. Der Mittelfeldmotor von Borussia Dortmund wird seit Monaten schon mit einem Wechsel zu Manchester City in Verbindung gebracht, wenngleich sein Vertrag beim BVB noch bis 2025 gültig ist.

Nach der WM, so hatte es BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke angekündigt, wird in Dortmund gemeinsam über die Zukunftsvorstellungen gesprochen. Neben Manchester City werden auch weitere Top-Klubs wie der FC Liverpool oder Real Madrid mit Jude Bellingham in Verbindung gebracht.

* Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.