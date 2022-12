Enthüllt: So plant der FC Bayern den Kane-Poker

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Harry Kane gilt seit Monaten als heißer Kandidat beim FC Bayern

Das kolportierte Interesse an Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane ist beim FC Bayern längst zum Dauerthema geworden. Nun wurde enthüllt, wie der deutsche Rekordmeister den Poker um den Weltklasse-Angreifer angehen will.

Am Samstagabend bestreitet Harry Kane eines der größten Spiele seiner Karriere: Im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar trifft der 29-Jährige mit den Three Lions auf Titelverteidiger Frankreich (ab 20:00 Uhr bei sport.de im LIVE-Ticker).

Obwohl der Teamkapitän in den bisherigen vier Begegnungen nur einen Treffer erzielt hat, spielt er bislang ein gutes Turnier. Auch seine drei Assists verhalfen England zum Einzug in die Runde der letzten Acht.

Auch in der Premier League präsentierte sich der Superstar der Tottenham Hotspur in den vergangenen Monaten in Top-Form. Seine zwölf Treffer in 15 Partien haben Kane, dessen aktuelles Arbeitspapier 2024 ausläuft, auf dem Transfermarkt noch begehrter gemacht.

Seit längerer Zeit wird über einen möglichen Abschied des Goalgetters aus London spekuliert, als einer der heißesten Kandidaten gilt hierbei der FC Bayern, der nach dem Verlust von Rekord-Torjäger Robert Lewandowski einen neuen Neuner sucht.

FC Bayern spielt bei Harry Kane auf Zeit

Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" wurde jetzt enthüllt, wie der deutsche Branchenführer den Poker um Kane plant. Demnach gibt es bislang noch "keine Gespräche oder Verhandlungen" zwischen den Parteien, allerdings soll man den Routinier weiter beobachten.

Ernst machen wollen die Bayern-Bosse offenbar erst 2023: Im Frühjahr werde sich der Tabellenführer der Bundesliga "intensiv mit der Personalie beschäftigen" und "evaluieren", ob der Deal zu stemmen sei, heißt es. Noch warte der FCB ab.

Fakt ist: Eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich wollte und will man in München auf keinen Fall zahlen. Deshalb spielen die Entscheidungsträger bei Kane auf Zeit.

Ihr Kalkül laut "Bayern Insider": Je näher das Saisonende rückt, desto größer ist ihre Chance, einen Fuß in die Tür zu bekommen.