Wehen Wiesbaden verlängert mit Trainer Kauczinski

Wiesbaden ist Kauczinskis fünfte Cheftrainerstation

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden setzt weiter auf Trainer Markus Kauczinski.

Wie der Verein am Samstag mitteilte, wurde der Vertrag des 52-Jährigen vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Seit November 2021 hat Kauczinski bislang in 41 Pflichtspielen an der Seitenlinie der Wiesbadener gestanden. Derzeit liegt das Team auf dem dritten Tabellenrang.

"Die sportlichen Leistungen und die Art und Weise, wie unsere Mannschaft Fußball spielt, spricht absolut für die Arbeit von ihm und seinem Team", sagte der Sportliche Leiter Paul Fernie. Die Erwartungen seien "vollumfänglich erfüllt" worden.