Enthüllt: So will der FC Bayern Neuer ersetzen

IMAGO/Thomas Pakusch

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern lange

Nach der Verletzung von Manuel Neuer benötigt der FC Bayern für die Torhüter-Position eine Lösung. Der deutsche Rekordmeister hat wohl eine klare Priorität. Eine Entscheidung gibt es trotzdem noch nicht.

In rund einem Monat steht für den FC Bayern das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. Wer dann zwischen den Pfosten stehen wird, ist Stand jetzt völlig ungewiss. Grund dafür ist die schwere Verletzung von Manuel Neuer. Der Kapitän hatte sich bei einer Skitour den Unterschenkel gebrochen.

Wie "Sport Bild" schreibt, sei der FC Bayern "über Neuers wenig verantwortungsbewusstes Handeln erbost". Der 36-Jährige steht den Münchnern die restliche Saison über nicht zur Verfügung.

FC Bayern will wohl Nübel zurückholen

Offenbar prüft der Bundesligist deshalb eine Rückkehr von Alexander Nübel. Der 26-Jährige ist noch bis zum Sommer an die AS Monaco ausgeliehen. Laut "Sport Bild" habe Nübel für den FC Bayern "klar Priorität". Dem weiteren Bericht zufolge könnte die Entscheidung langfristige Konsequenzen haben.

Sollte der FC Bayern auf eine sofortige Rückholaktion verzichten, würde Nübel (Vertrag bis 2025) auf eine Verlängerung an der Säbener Straße verzichten und auf einen Transfer drängen, so "Sport Bild". Damit der Ex-Schalker im Winter zurück an die Isar kann, muss aber auch die AS Monaco mitspielen.

Weitere Optionen für den FC Bayern

Aufgrund dessen soll der FC Bayern ebenfalls andere Keeper auf dem Zettel haben. Als Kandidaten nennt das Sportmagazin Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) sowie Christian Früchtl (Austria Wien), für den die Münchner eine Rückholklausel besitzen.

Mit Sven Ulreich hat der Rekordmeister zudem noch einen zuverlässigen Stellvertreter in den eigenen Reihen. Wie es scheint, will der FC Bayern aber auf dem Winter-Transfermarkt zuschlagen, um Neuer zu ersetzen.