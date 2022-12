Nach Schalker Flop-Hinrunde: Reis hofft auf "Qualitätsschub"

IMAGO/GEPA pictures/ Philipp Brem

Seit Ende Oktober ist Thomas Reis Chefcoach beim FC Schalke 04

Im neuen Jahr will der FC Schalke 04 in der Bundesliga eine Aufholjagd starten und in der Tabelle noch mindestens zwei Plätze nach oben klettern. Trainer Thomas Reis weiß genau, wie das Projekt Klassenerhalt zum Erfolg werden kann.

Nach 15 Begegnungen trennen den FC Schalke in der höchsten deutschen Spielklasse fünf Punkte vom rettenden Ufer. Vor der WM-Pause zeigte die Tendenz beim Aufsteiger rein sportlich gesehen zwar nach oben, dennoch überwintert der Ruhrpott-Klub als Schlusslicht.

Große Hoffnungen ruhen in Gelsenkirchen auf Trainer Thomas Reis, der Ende Oktober auf den glücklosen Frank Kramer gefolgt war und das Team anschließend stabilisierte.

In einem auf der Schalker Vereins-Homepage veröffentlichten Interview hat der 49-Jährige jetzt verraten, wie wichtig die Winter-Vorbereitung für ihn und seine Schützlinge ist.

"Wir können nun gezielt Dinge im Training anpacken, ohne uns dabei im schnellen Rhythmus auf Spiele vorbereiten zu müssen. Jeder kann bei null anfangen und sich präsentieren. Davon erhoffe ich mir auch einen Qualitätsschub, den man dann sehen kann", erklärte Reis, dem für die verbleibenden 19 Liga-Spiele noch mehrere Neuzugänge winken.

FC Schalke 04: Thomas Reis "manchmal auch kein einfacher Charakter"

Reibungen in der Mannschaft sind dem Übungsleiter dabei durchaus willkommen. Er sei "manchmal auch kein einfacher Charakter", gestand Reis, der im Vorjahr mit einer verschworenen Einheit in Bochum den Klassenerhalt geschafft hatte.

Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres wartet mit Champions-League-Achtelfinalist Eintracht Frankfurt direkt ein absoluter Kracher auf den FC Schalke.

Zuvor steht ein zehntägiges Trainingslager im türkischen Belek auf dem Programm. Dort will Reis die Grundlagen für eine erfolgreiche(re) Rückserie legen. Getestet wird u.a. gegen den 1. FC Nürnberg und den FC Zürich.