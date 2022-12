Philipp Lahm nennt seinen Spieler des Jahres

IMAGO/Roger Petzsche

Philipp Lahm hat eine erste Bundesliga-Bilanz gezogen

Der langjährige Bundesliga-Profi Philipp Lahm, der die meiste Zeit seiner Karriere beim FC Bayern verbrachte, hat auf die aktuelle Saison des deutschen Fußball-Oberhauses geblickt und seinen Spieler des Jahres benannt. Für den 39-Jährigen war es ein enges Rennen zwischen einem Star seines Ex-Klubs und einem Überflieger vom BVB.

Wer hat dem Fußball-Jahr 2022 in Deutschland den Stempel aufgedrückt? Für Philipp Lahm ist diese Frage zumindest mit Blick auf die Akteure auf dem Feld nicht ganz einfach zu beantworten. Während der Chef des Organisationskomitees der EM 2024 den besten Trainer und Klub schnell ausmachen konnte, musste der frühere vielseitige Abwehrspieler beim besten Spieler länger überlegen.

"Das ist immer schwer zu beantworten", sagte Lahm gegenüber "bundesliga.com". "In einem Jahr wie diesem muss auch die Weltmeisterschaft immer ein wenig mit in die Bewertung hereinspielen", erklärte der 39-Jährige mit Blick auf das große Turnier in Katar, das vor wenigen Tagen zu Ende ging.

"Ich glaube, wenn ich mich wirklich für einen entscheiden muss, würde ich Jude Bellingham von Borussia Dortmund nehmen", so Lahm über den Mittelfeldspieler, der nicht nur beim BVB, sondern auch im Trikot der englische Nationalmannschaft bei der WM überzeugte.

Neben Bellingham nannte Lahm aber auch sofort Jamal Musiala vom FC Bayern, der allerdings mit der DFB-Elf früh aus Katar abreisen musste.

"Er war insbesondere in der Saison 2022/23 der entscheidende Faktor in fast allen Spielen" der Münchner, urteilte er über Musiala. "Außerdem hat er drei gute Spiele bei der Weltmeisterschaft gemacht", so Lahm weiter.

SC Freiburg räumt bei Lahm ab

"Die beiden Spieler sind wirklich in diesem Jahr hervorgestochen, andere haben zu viel gestrauchelt", sagte der EM-Orga-Chef.

Als Beispiel nannte er dabei Stars von Bayer Leverkusen, die ein gutes erstes Halbjahr hatten, in der aktuellen Saison aber weit hinter den Erwartungen sind. Auch Christopher Nkunku von RB Leipzig war für Lahm nah dran am Spieler des Jahres, doch der Franzose verletzte sich und verpasste die WM.

Als besten Klub in 2022 nannte Lahm derweil den SC Freiburg. "Sie haben sich schon in der letzten Saison für die Europa League qualifiziert und spielen auch jetzt sensationell mit und stehen auf einem Champions-League-Platz", lobte der 39-Jährige den Verein aus dem Breisgau.

Wenig verwunderlich ist deshalb für Lahm auch SC-Coach Christian Streich der Mann des Jahres auf der Trainerbank.

"Auch Urs Fischer von Union Berlin hat einen tollen Job gemacht, aber Christian Streichs Kontinuität in Freiburg ist unschlagbar", so das Urteil des Weltmeisters von 2014.