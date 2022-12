Eintracht-Star drängt auf Rückkehr nach Italien

IMAGO/Oliver Vogler

Luca Pellegrini will Eintracht Frankfurt verlassen und zurück nach Italien

Die Fußstapfen von Flügelflitzer Filip Kostic konnte Luca Pellegrini bei Eintracht Frankfurt bisher nicht ausfüllen. Die Leihgabe von Juventus Turin kommt zwar auf 14 Pflichtspieleinsätze im SGE-Trikot, ist damit aber unzufrieden. Deshalb steht wieder einmal eine Rückkehr nach Italien im Raum.

Das Dilemma von Luca Pellegrini bei Eintracht Frankfurt ist schnell zusammengefasst. Der 23-jährige Linksverteidiger wünscht sich mehr Spielpraxis. Diese kann SGE-Trainer Oliver Glasner dem Mann, der für eine Saison von Kostic-Abnehmer Juventus Turin an den Main verliehen wurde, aber nicht garantieren.

Schon in den vergangenen Wochen kamen deshalb Gerüchte um einen vorzeitigen Abbruch des Leihgeschäfts auf. Jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Wie der italienische Radiosender "Radiosei" meldet, soll es Anfang Januar Gespräche zwischen Pellegrinis Beratern und der Vereinsführung von Lazio Rom geben.

Medien: Frankfurt-Star will unbedingt zurück nach Italien

Das Treffen sei demnach schon für Anfang Dezember geplant gewesen, dann aber verschoben worden. Bei den Römern könnte Pellegrini ins Profil von Trainer Maurizio Sarri passen, der sich einen Linksverteidiger wünscht.

Hintergrund des sich anbahnenden Wechsels ist wohl auch ein lautstarker Streit zwischen Pellegrini und Eintracht-Coach Glasner während der Japan-Reise des Europa-League-Siegers im November. Der Spieler will wohl auch deshalb unbedingt zurück nach Italien und nicht nur, um mehr Spielpraxis zu sammeln - und das, obwohl er in Frankfurt immerhin auf 14 Pflichtspieleinsätze kommt und dabei achtmal in der Startelf stand.

Wie die "Bild" berichtet, komme der 23-Jährige auch bei seinen Mitspielern mit seinem übersteigerten Selbstbewusstsein nicht besonders gut an. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche schwieg zuletzt zur Personalie Pellegrini.