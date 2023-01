Neuer Spitzname für Bayern-Star nach "Wetten, dass"-Panne

IMAGO/Frederic Kern

Giulia Gwinn (li.) vom FC Bayern war zu Gast bei "Wetten, dass...?"

Ende November war Giulia Gwinn vom FC Bayern zu Gast bei "Wetten, dass...?" - und wurde dort von Thomas Gottschalk gleich mehrfach fälschlich als "Giuliana" angesprochen. Der Fauxpas des Moderators wirkt bei der Münchnerin bis heute nach.

Nationalspielerin Giulia Gwinn traute ihren Ohren nicht recht, als sie wenige Wochen vor dem Jahreswechsel in der Live-Sendung "Wetten, dass...?" gleich zweimal mit dem Vornamen "Giuliana" angesprochen wurde - ein peinlicher Fauxpas von Moderatoren-Ikone Thomas Gottschalk. Gwinn ließ sich davon nicht beeindrucken und plauderte gelassen mit dem 72-Jährigen.

Dennoch hallt der damalige TV-Moment bei der 23-Jährigen vom FC Bayern weiter nach. "Thomas Gottschalk hat mir einen neuen Spitznamen verpasst", verriet Gwinn gegenüber "Bild am Sonntag" und fügte an: "Wenn mich jetzt jemand foppen will, werde ich Giuliana genannt."

Auch wenn die Situation bei ""Wetten, dass...?" im ersten Moment "seltsam" gewesen sei, habe sie diese mit Humor genommen, sagte Gwinn, die mit dem furiosen DFB-Team bei der Europameisterschaft im zurückliegenden Sommer bis ins Finale vorstieß und erst dort gegen England unterlag.

FC Bayern: Kreuzbandriss für Julia Gwinn "ein harter Schlag"

Der Abend im ZDF sei für sie ohnehin etwas ganz Besonders gewesen. "In dieser bekannten Sendung zu sein, ist etwas Großes. Und dazu fand sie in meiner Heimatstadt Friedrichshafen statt", erklärte Gwinn.

Deshalb konnte die 23-Jährige dem "Übeltäter" auch nicht böse sein. "Für mich ist und bleibt Thomas Gottschalk eine TV-Legende", betonte die Verteidiger des FC Bayern, die derzeit an den Nachwehen eines Kreuzbandrisses aus dem Oktober laboriert.

Dieser sei "ein sehr harter Schlag" für sie gewesen, sagte Gwinn. "Ich hatte ein nahezu perfektes Jahr und wusste in dem Moment sofort, was es für eine Verletzung ist. Aber ich wurde super aufgefangen, die Reha läuft nach Plan."