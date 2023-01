3. Liga lockt! Degradierter Schalke-Profi bald weg?

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Nassim Boujellab soll den FC Schalke 04 in der Winter-Transferperiode verlassen

Um in den übrigen 19 Bundesliga-Spielen noch auf einen Nicht-Abstiegsplatz zu klettern, will der FC Schalke 04 seinen Kader umbauen. Deshalb hat Trainer Thomas Reis bereits mehrere Profis ohne Perspektive aussortiert, darunter Leih-Rückkehrer Nassim Boujellab. Beim Mittelfeldmann deutet sich nun eine Lösung an.

Erst kürzlich kehrte Nassim Boujellab von einem durchaus erfolgreichen Gastspiel beim finnischen Top-Verein HJK Helsinki zum FC Schalke zurück. Mit neuem Selbstvertrauen wollte das Eigengewächs aus der Knappenschmiede einen weiteren Anlauf im Profiteam wagen.

Coach Thomas Reis hatte jedoch etwas dagegen und nahm den 23-Jährigen ebenso wie Abwehrspieler Timothée Kolodziejczak nicht mit ins Vorbereitungscamp nach Belek, beide müssen fortan mit der U23 trainieren.

"Von Nassim habe ich Video-Material studiert. Zusammen mit dem Trainerteam habe ich überlegt, ob er der Spieler ist, der der Gruppe qualitativ weiterhelfen kann – doch der Meinung waren wir nicht", begründete Reis seine Entscheidung.

Da Boujellabs Arbeitspapier auf Schalke Ende Juni ausläuft, ist eine Trennung im Winter mehr als wahrscheinlich. Für die Zweitvertretung der Königsblauen in der Regionalliga aufzulaufen, dürfte für den marokkanischen Nationalspieler eher keine Option darstellen.

Gibt der FC Schalke 04 Nassim Boujellab an 1860 München ab?

Neusten Gerüchten, die unter anderem von der "tz" aufgenommen wurden, zufolge könnte ein deutscher Drittligist Abhilfe schaffen: Angeblich ist Boujellab ein Thema bei 1860 München.

Der aktuelle Tabellensechste der 3. Liga will sein Mittelfeld für die zweite Saisonhälfte verstärken und ist dabei auf den gebürtigen Hagener gestoßen.

Sollte Schalke bereit sein, Boujellab ablösefrei gehen zu lassen, könnten die Löwen zuschlagen. Als mögliche Alternative gilt bei den Sechzigern der Österreicher Raphael Holzhauser, der momentan noch in Belgien unter Vertrag steht.