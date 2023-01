Bayern holt Blind: Verstärkung oder Odriozola 2.0?

IMAGO/Sebastian Frej/MB Media

Daley Blind wechselt zum FC Bayern

Nach der schweren Verletzung von Lucas Hernández hat der FC Bayern überraschend auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den zuletzt vertragslosen Niederländer Daley Blind verpflichtet. Kann der Verteidiger dem Rekordmeister tatsächlich helfen? Ein Schnellcheck:

Mit diesem Ersatz für den am Kreuzband verletzten Lucas Hernández haben wohl die wenigsten Beobachter gerechnet: FC Bayern hat den Oranje-Nationalspieler Daley Blind verpflichtet.

Gegenüber "Sport1" bestätigte der deutsche Rekordmeister den Deal zunächst. Eine offizielle Verkündung seitens des Vereins erfolgte am Donnerstagabend.

Der 32-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Eine Option für ein weiteres Jahr, wie zunächst berichtet, soll es laut "Bild" und "Sky" nicht geben.

Daley Blind: Verstärkung oder Notnagel beim FC Bayern?

Doch ist Blind wirklich eine Verstärkung für den FC Bayern? Oder wird der Niederländer in den nächsten Monaten nur als Notnagel dienen, wenn sich ein weiterer Verteidiger verletzen sollte?

Positiv für den FC Bayern: Ein finanzielles Risiko geht der Verein mit einer Verpflichtung des Linksfußes nicht ein. Blind löste seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam erst kurz nach Weihnachten auf und wechselt daher ablösefrei nach München.

Laut "Sky"-Reporter Tobi Altschäffl soll der Vertrag des Routiniers beim FC Bayern stark leistungsbezogen sein und nur ein geringes Grundgehalt aufweisen.

Grund für Blinds Abschied bei Ajax Amsterdam soll der Wunsch auf mehr Spielzeit gewesen sein. Zudem galt sein Verhältnis zu Trainer Alfred Schreuder als belastet.

Via Twitter machte Blind seinem Ärger Luft: "So hatte ich mir mein Ende bei Ajax nicht vorgestellt, aber aufgrund von gewissen Umständen ist es so gelaufen."

Vielseitigkeit spricht für Blind

Aus sportlicher Sicht spricht für Blind, dass er in der Defensive vielseitig einsetzbar ist. In Amsterdam kam Blind vor allem als Linksverteidiger zum Einsatz, allerdings kann der 99-malige Nationalspieler auch im defensiven Mittelfeld sowie in der Innenverteidigung spielen.

Bei der WM fungierte er in einer Dreier- bzw. Fünferkette als Schienenspieler auf der linken Seite der Elftal.

Auch das ballbesitzdominante Spiel der Münchner dürfte Blind liegen. Mit einer Passquote von rund 89 Prozent gehörte der 32-Jährige in der Eredivisie zu den besten Spielern der aktuellen Saison.

Mit seiner Erfahrung von 500 Profispielen, unter anderem auch für Manchester United, ist er zudem ein guter "Mentor" für jüngere Mitspieler.

FC Bayern: Bloß nicht Odriozola 2.0!

Als Stammspieler dürfte Blind dennoch eher nicht eingeplant sein. Auf Champions-League-Level fehlt dem 32-Jährigen auf der Position des Außenverteidigers die Schnelligkeit. Innen wiederum mangelt es ihm mit nur 1,80 Metern Körpergröße an der Lufthoheit.

Auf den ersten Blick scheint die Verpflichtung von Blind für alle Seiten Sinn zu ergeben. Die Hoffnung ist groß, dass er sich nicht neben Alvaro Odriozola oder Serdar Tasci in die Liste der Münchner Winter-Flops einreihen wird.

Lange eingewöhnen muss sich Blind beim FC Bayern immerhin nicht: Mit Matthijs de Ligt und Ryan Gravenberch stehen zwei Spieler im Kader, die er aus der Nationalmannschaft und aus Amsterdam kennt.

Philipp Schmalz