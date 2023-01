Bericht: FC Schalke hat neue Sturm-Kante im Visier

IMAGO/TOM GOYVAERTS

Michael Frey wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Es war eine der Hiobsbotschaften des Winters für den FC Schalke 04: Stürmer Sebastian Polter verletzte sich im Testspiel gegen den FC Zürich schwer am Knie und wird dem Bundesliga-Schlusslicht über Monate hinweg fehlen. Jetzt haben die Gelsenkirchener wohl einen Ersatz ausgemacht.

Laut einem Bericht der belgischen Zeitung "La Dernière Heure" soll der FC Schalke nämlich an Mittelstürmer Michael Frey interessiert sein. Der 28-Jährige steht derzeit bei Royal Antwerpen unter Vertrag, spielte zuvor auch unter anderem schon in der Schweiz, Frankreich und der Türkei.

In der belgischen Meisterschaft hat der einstige Schweizer U21-Nationalspieler in der laufenden Saison bereits sieben Treffer erzielt, insgesamt besticht die 1,90-m-Kante mit viel Durchsetzungsvermögen und Körperlichkeit.

Wie es in der Quelle weiter heißt, sollen die Königsblauen aber nicht die einzigen Interessenten an Frey sein, der in Antwerpen noch bis Sommer 2024 unter Vertrag steht.

Auch dem FC Venedig aus Italien sowie AEK Athen aus Griechenland wird ein Interesse am Torjäger nachgesagt.

Schalke-Flirt spielte einst beim 1. FC Nürnberg

Dass Schalke 04 grundsätzlich noch einen weiteren Mittelstürmer neben Simon Terodde im Kader wissen will, daraus machte Sportvorstand Peter Knäbel zuletzt keinerlei Geheimnis.

Ein konkretes Datum, bis wann er die offene Baustelle geschlossen haben will, nannte er dabei nicht: "Ein zweiter Stoßstürmer kann aus meiner Sicht auch noch später zum Team stoßen als zum Beispiel ein Defensivspieler. Je offensiver die Position, desto größer ist im Normalfall die Individualität auf dem Platz."

Michael Frey hatte vor einigen Jahren auch schon in Deutschland seine Spuren hinterlassen. In der Saison 2019/2020 stand er beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg unter Vertrag. Für den Club erzielte er damals vier Treffer in 29 Einsätzen in der Meisterschaft.