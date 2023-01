Brisanter Grund für Tapalovic-Aus beim FC Bayern enthüllt

IMAGO/Mladen Lackovic

Toni Tapalovic wurde vom FC Bayern von seinen Aufgaben entbunden

Am Montag ließ der FC Bayern die Bombe platzen und setzte seinen langjährigen Torwarttrainer Toni Tapalovic vor die Tür. Tapalovic, der ein enger Vertrauter des verletzten Stammkeepers Manuel Neuer ist, soll vor allem mit Coach Julian Nagelsmann angeeckt sein. Nun geistert allerdings ein weiterer brisanter Grund für den Rausschmiss durch die Medien.

"Sport1" will erfahren haben, was Nagelsmann besonders aufgestoßen seien soll. Dem TV-Sender zufolge sollen Interna aus der Trainerkabine des FC Bayern von Tapalovic an Neuer weitergeleitet und über diesen an das gesamte Team gelangt sein.

Tapalovic wechselte 2011 gemeinsam mit Manuel Neuer vom FC Schalke 04, wo er Neuer seit dessen Jugend betreute, an die Säbener Straße. Beide sind auch privat befreundet.

FC Bayern berichtet von "Differenzen"

"Toni war als Torwarttrainer unserer Mannschaft an den Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligt. Dafür möchten wir uns bei ihm bedanken. Insbesondere Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit haben jetzt dazu geführt, dass wir getrennte Wege gehen. Wir wünschen Toni Tapalovic alles Gute für die Zukunft", begründete der FC Bayern die Freistellung in einem offiziellen Statement, ohne näher auf besagte "Differenzen" einzugehen.

Tapalovic selbst zeigte sich auf Instagram "überrascht" von der Entscheidung, Neuer kommentierte: "Ich werde dich vermissen! Nicht zuletzt hast du auch mich und mein Torwartspiel geprägt und auf ein neues Level gehoben." Und Bayern-Urgestein Thomas Müller bescheinigte dem langjährigen Keeperflüsterer "eine absolute Erfolgsgeschichte im letzten Jahrzehnt".

Zuletzt geriet Tapalovic allerdings auch unrühmlich in die Schlagzeilen, als ihm der an die AS Monaco verliehene Alexander Nübel vorwarf, seit seinem Engagement im Fürstentum bestehe kein Kontakt mehr zum 42-Jährigen. Ein Umstand, den Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte, Tapalovic öffentlich rügte und eine Klärung des Sachverhalts ankündigte. Das Gespräch führte wohl letztlich zur Entbindung Tapalovics von seinen Aufgaben.

Hat es sich Neuer mit dem FC Bayern verscherzt?

Offen ist nach wie vor, welche Auswirkungen die Umstrukturierung auf die Zukunft von Manuel Neuer hat. Der Stammkeeper des FC Bayern verletzte sich in der Winterpause beim Skitouren schwer, fällt lange aus und zog so nicht zuletzt den Unmut der Klubführung auf sich.

Die Münchner reagierten und verpflichteten mit Yann Sommer unlängst einen Vertreter, mussten jedoch viel Geld investieren. Die "Bild" spekulierte sogar, Neuer könnte bei seiner Rückkehr auf den Rasen die Reservistenrolle beim deutschen Rekordmeister drohen.