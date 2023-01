Entscheidung um Marco Reus gefallen

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Muss mit seinem Comeback bis zum Wochenende warten, wenn der BVB auf Bayer Leverkusen trifft

Borussia Dortmund bangt um seinen Kapitän Marco Reus. Während die Spekulationen um den BVB-Angreifer von Woche zu Woche zunehmen, ist nun klar, wann er sein Pflichtspiel-Comeback für die Schwarz-Gelben geben kann.

Marco Reus hat am Dienstagnachmittag zwar nach einer längeren Pause wieder auf dem Trainingsplatz von Borussia Dortmund stehen können. Die Reise nach Mainz, wo der BVB am Mittwochabend (18:30 Uhr) sein letztes Bundesliga-Spiel der Hinserie bestreitet, trat er nach Angaben der "Ruhr Nachrichten" aber nicht an.

Cheftrainer Edin Terzic hatte einen möglichen Einsatz seines Kapitäns auf der Spieltagspressekonferenz am Dienstagvormittag noch offen gelassen. "Wir müssen noch ein bisschen abwarten. Er hat fast zehn Tage nicht mit der Mannschaft trainiert. Er wird gleich mit uns auf dem Platz stehen, danach entscheiden wir", verriet er.

Reus war von einem Grippe-Virus außer Gefecht gesetzt worden. In der laufenden Bundesliga-Saison stand der 48-fache Nationalspieler erst neunmal auf dem Rasen, zwei Tore sprangen dabei heraus.

In Mainz kann Terzic allerdings auch ohne seinen Führungsspieler auf breite Offensiv-Power setzen. Julian Brandt und Karim Adeyemi, die beim 4:3 gegen Augsburg jeweils eine Vorlage lieferten, stehen ebenso bereit wie Donyell Malen. Der Niederländer könnte allerdings aus der Startelf rotieren, zeigten sich die beiden eingewechselten Giovanni Reyna und Jamie Bynoe-Gittens mit je einem Tor doch deutlich aktiver und gefährlicher.

Moukoko, Modeste oder Haller: Wer stürmt für den BVB?

In der Sturmspitze hat Terzic erneut die Wahl zwischen Youssoufa Moukoko, Anthony Modeste und Sébastien Haller. "Wir schauen bei ihm von Tag zu Tag. Er fühl sich immer wohler und hat seinen Rhythmus wiedergefunden", hatte sich der Cheftrainer zu einem Einsatz des Ivorers geäußert. "Inwieweit das dann für die Startelf reicht, werden wir sehen."

Ausfallen werden sicher die Rechtsverteidiger Thomas Meunier und Mateu Morey. Führungsspieler Jude Bellingham fehlt wegen einer Gelbsperre.