Agentur von Kolo Muani reagiert auf Bayern-Gerüchte

IMAGO/Revierfoto

Frankfurt-Überflieger Kolo Muani (vorn, li.) wird beim FC Bayern gehandelt

Randal Kolo Muani hat es nach seinem Raketenstart bei Eintracht Frankfurt in Rekordzeit auf die Wunschzettel zahlreicher Top-Klubs geschafft. Auch der FC Bayern hat angeblich bereits seine Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt. Nun hat sich die Agentur des SGE-Überfliegers zu den Gerüchten um den 24-jährigen Franzosen geäußert.

Schon nach etwas mehr als einem halben Jahr lässt sich konstatieren, dass Eintracht Frankfurt mit dem Transfer von Randal Kolo Muani ein echter Glücksgriff gelungen ist. Zum Nulltarif kam der junge Franzose vom FC Nantes und schlug bereits nach wenigen Spielen ein. Neun Tore und ganze zwölf Vorlagen in 25 wettbewerbsübergreifenden Partien zeigen die Wichtigkeit des 24-Jährigen für die SGE.

Mit seinen guten Leistungen schaffte es Kolo Muani zuletzt nicht nur zur WM in Katar, wo Frankreich - auch dank seines Tores im Halbfinale - bis ins Endspiel vordrang. Dort steuerte der Offensivmann eine Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:2 bei, indem er einen Strafstoß herausholte (die Franzosen unterlagen später mit 7:5 im Elfmeterschießen gegen Argentinien). Sondern auch auf dem Zettel des FC Bayern. Die "Sport Bild" berichtete vor Kurzem, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister ihn bereits intensiv beobachtet.

Vor dem Top-Spiel der Frankfurter in München am Samstag (18:30 Uhr) hat nun die "Münchner Abendzeitung" bei 'MDC Advisors', der Berater-Agentur von Kolo Muani, nachgehakt, ob sich der Angreifer vorstellen kann, in Zukunft beim kommenden Gegner zu spielen. Diese schloss einen Transfer nicht aus.

Kolo-Muani-Berater mit "sehr viel Respekt" vor Eintracht Frankfurt

"Bayern ist ein Weltklasse-Klub, jeder Spieler kann sich das vorstellen", teilten die Agentur mit und fügte an: "Und auch bei Randal können wir uns die Antwort denken."

"Aktuell" sei der 24-Jährige, dessen Vertrag bei den Hessen noch bis 2027 datiert ist, "aber zu 100 Prozent auf Eintracht Frankfurt fokussiert". Man habe "sehr viel Respekt vor dem Klub", setzte MDC Advisors hinzu.

Wie die Zeitung weiter berichtet, soll es bislang noch keine konkreten Gespräche zwischen den Münchnern und Kolo Muani über einen Transfer gegeben haben. Allerdings könnten das Thema in Zukunft schnell Fahrt aufnehmen, spekuliert das Blatt.