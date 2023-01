Hoeneß schlägt Alarm: "Erwarte deutliche Steigerung"

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Uli Hoeneß äußerte sich nach dem nächsten Remis des FC Bayern

Nach dem dritten Remis nacheinander ist eine erneute Ergebnis- und Formkrise beim FC Bayern nicht mehr wegzudiskutieren. Der Vorsprung an der Tabellenspitze ist auf einen Zähler zusammengeschmolzen, am kommenden Bundesliga-Spieltag droht der Fall von Platz eins. Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß machte aus seinem Unmut nach dem Unentschieden (1:1) keinen Hehl.

"Ich bin enttäuscht von der Leistung der Mannschaft in den ersten drei Spielen", stellte der langjährige Bayern-Manager gegenüber dem "kicker" klar.

Seit dem Bundesliga-Restart hat der FC Bayern noch keine Partie gewonnen und kam gegen RB Leipzig, den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt (jeweils 1:1) nicht über eine Punkteteilung hinaus. Der Vorsprung im Tableau auf die vermeintlich härtesten Konkurrenten im Meisterrennen RB Leipzig und Borussia Dortmund schmolz von sechs und neun Punkten Vorsprung auf deren zwei beziehungsweise drei zusammen.

Bevor es in die wirklich heiße Phase der Saison 2022/2023 geht, verlangt Hoeneß nun eine echte Reaktion des deutschen Rekordmeisters: "Ich erwarte eine deutliche Steigerung mit Blick auf die Ziele, die wir erreichen wollen."

Das gelte kurzfristig für das DFB-Pokalspiel beim 1. FSV Mainz 05 am kommenden Mittwoch ebenso wie die bevorstehenden Bundesliga-Aufgaben gegen Wolfsburg, Bochum, Gladbach und Union Berlin.

Kahn vor Pokalduell: "Das ist das, was die Mannschaft jetzt braucht"

Vor allem aber müsse der FC Bayern für die Königsklasse wieder in die Spur finden. Am 14. Februar steht mit dem Achtelfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain das bis dato wichtigste Spiel der Saison bevor.

Das dritte Unentschieden in Serie erinnert an die erste Ergebniskrise der Bayern im Herbst 2022, als sogar vier Spiele in Folge nicht gewonnen wurden.

Vorstandsboss Oliver Kahn verwies am Wochenende allerdings auf einen wichtigen Unterschied im Vergleich zu den jüngsten Leistungen: "Da (im Herbst, Amn. d. Red.) hatten wir unglaublich viele Chancen und haben die Tore nicht gemacht. Das ist jetzt nicht der Fall, in der zweiten Halbzeit hatten wir fast gar keine."

Kahn sei froh darüber, dass es am Mittwoch gegen Mainz 05 im DFB-Pokal in ein K.o.-Spiel geht: "Gott sei Dank! Das ist das, was die Mannschaft jetzt braucht, Wettkampf und Spiele."