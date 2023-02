Enthüllt: So günstig waren Stuttgarts Winter-Transfers

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Genki Haraguchi ist neu beim VfB Stuttgart

Mit Genki Haraguchi und Gil Dias holte der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart am Tag vor dem Deadline Day noch einmal zwei Neuzugänge an Bord. Klar ist inzwischen, wie viel Geld die Schwaben für das Duo ausgaben.

Gil Dias' erstes Spiel für den VfB Stuttgart geriet zum Traum-Debüt: In der 86. Minute, nur vier Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechslung im DFB-Pokal beim SC Paderborn, traf der portugiesische Flügelstürmer zum 1:1, nachdem der Bundesligist lange einem Rückstand hinterhergelaufen war.

Serhou Guirassy krönte in der fünften Minute der Nachspielzeit mit seinem Tor zum 2:1 das Comeback des VfB.

Neben Dias überzeugte in Paderborn mit Genki Haraguchi ein weiterer Winter-Neuzugang. Der japanische Mittelfeldspieler wurde von Trainer Bruno Labbadia zur Pause in die Mannschaft beordert und gab dem Spiel seines neuen Klubs prompt viel Struktur. "Das hat er sehr gut gemacht", lobte Labbadia den Routinier.

Zusätzlich positiv aus Sicht des VfB Stuttgart: Für Dias und Haraguchi flossen offenbar lediglich überschaubare Ablösesummen.

Dem "kicker" zufolge überwiesen die Schwaben 500.000 Euro an Benfica, um sich Dias' Dienste zu sichern. Union Berlin kassierte für Haraguchi überschaubare 600.000 Euro.

Millionen-Deal erhöht Handlungsspielraum des VfB Stuttgart

Diese für das Profi-Geschäft nicht sonderlich exorbitanten Geldbeträge saßen beim eigentlich klammen VfB locker.

Zuvor hatte der Bundesliga-16. nämlich Mittelfeldspieler Naouirou Ahamada für angeblich rund zwölf Millionen Euro in die englische Premier League an Crystal Palace verkauft.

"Aus sportlicher Sicht hätten wir Naoui sehr gerne noch weiter beim VfB behalten. Am Ende befinden wir uns als Klub aber auch in einer Lage, in der wir uns finanziellen Argumenten nicht verschließen können. Diese haben letztlich den Ausschlag dafür gegeben, dass wir uns für einen sofortigen Transfer entschieden haben", erklärte der Stuttgarter Sportchef Fabian Wohlgemuth den Deal.

Labbadia bestätigte zudem, dass lediglich ein "Bruchteil" der Ahamada-Ablöse in die Transfers von Dias und Haraguchi investiert wurde.