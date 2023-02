Nächster Verkaufsschlager? BVB plant neues Sondertrikot

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Das BVB-Sondertrikot "Kohle und Stahl" wurde ein wahrer Verkaufsschlager

Mit seinem pechschwarzen "Kohle und Stahl"-Sondertrikot löste der BVB im Dezember 2019 einen echten Hype aus. Das Jersey, welches es nur in streng limitierter Stückzahl zu erwerben gab, genoss direkt Kultstatus und wurde für zum Teil mehrere Hundert Euro weiterverkauft. Jetzt soll es eine zweite Version des Kult-Trikots geben.

Wie es in einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" heißt, will Borussia Dortmund erneut ein Sondertrikot auf den Markt bringen, welches farblich praktisch komplett in Schwarz gehalten ist. Lediglich das Vereinsemblem, der Hauptsponsor, der Ärmelsponsor sowie der Ausrüster sollen in einem dunklen Grauton abgesetzt sein.

Erste Leaks des vermeintlichen neuen Trikotdesigns kursieren seit Mittwoch auch in den sozialen Medien.

𝐁𝐕𝐁 𝐒𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐓𝐑𝐈𝐊𝐎𝐓 𝟐𝟐/𝟐𝟑



📸 Das neue Sondertrikot 22/23. Es soll am 19.02 gegen Hertha BSC getragen werden. #BVB pic.twitter.com/ZCIlRdZpnx — Aro10 (@AroooBVB) 1. Februar 2023

Laut dem Zeitungsbericht ist auch das Datum schon fix, wann das Sondertrikot auf den Markt kommen soll. Demnach plant der BVB, das schwarze Shirt rund um das Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC zu verkaufen, welches am 19. Februar (17:30 Uhr) terminiert ist.

Größere Auflage des BVB-Sondertrikots geplant

Anders als beim "Kohle und Stahl"-Trikot von vor über drei Jahren soll dieses Mal eine höhere Stückzahl in den freien Verkauf gehen. Damals wurden nur 9009 Exemplare des Sondertrikots verkauft. In der Fan-Szene weckte das Leibchen große Begehrlichkeiten. Bei großen Online-Auktionshäusern wurden mit Weiterverkäufen des Trikots Preise von 300 Euro und mehr erzielt.

Der riesige Erfolg der ersten Version des All-Black-Trikots veranlasste die BVB-Marketingstrategen nun offenbar zu einer Neuauflage des schwarzen Trikotsdesigns.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll die Präsentation und der Verkauf des Sondertrikots zusammen mit einer Kampagne gestartet werden, die sich mit der Dortmunder Stadtgeschichte befassen wird. Weitere Einzelheiten dazu sind allerdings noch nicht bekannt.