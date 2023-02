Nächster Wechsel! Ex-Schalke-Star wird zum Wandervogel

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Matthew Hoppe (l.) hat erneut den Verein gewechselt

In der Katastrophensaison 2020/2021 startete er als einer der ganz wenigen beim FC Schalke 04 durch, ergriff nach dem Abstieg im Sommer 2021 dann aber schnell die Flucht aus Gelsenkirchen. Seitdem ist Matthew Hoppe noch nirgendwo so richtig glücklich geworden und heuert nun schon bei seinem dritten Klub seit seinem Schalke-Abschied an.

Wie der schottische Erstligist Hibernian FC zuletzt verkündete, hat er den 21-Jährigen für ein halbes Jahr als Leihspieler unter Vertrag genommen. Der Klub aus Edinburgh rangiert derzeit auf Platz sechs der schottischen Premiership und hat den Klassenerhalt noch lange nicht sicher. Mit dem Ex-Schalker im Team soll nun die lahmende Offensive neu belebt werden.

Die sportliche Karriere Matthew Hoppes hat seit seiner Schalke-Flucht in Richtung Spanien im August 2021 eine deutliche Talfahrt genommen. Zunächst heuerte er beim Erstligisten RCD Mallorca an, wo er sich in einer weiteren europäischen Top-Liga beweisen wollte.

Für die Mallorquiner erzielte der 1,91-m-Hüne in nur sieben Pflichtspiel-Einsätzen aber keinen einzigen Treffer, Hoppe bestritt in der gesamten Saison 2021/2022 nur eine einzige Partie von Beginn an.

Hoppe traf sechsmal für den FC Schalke 04 in der Bundesliga

Im letzten Sommer folgte dann der Wechsel in die zweite englische Liga zum FC Middlesbrough. Auch hier verpasste es der Mittelstürmer, sich als Stammspieler zu etablieren. Seine sechs mageren Einsätze in der englischen Championship bestritt Hoppe ebenfalls nur als Einwechselspieler.

Um nun wieder auf mehr Spielanteile zu kommen, folgt nun das Leihgeschäft mit Hibernian FC. "Für mich als jungen Spieler ist es einfach wichtig, Spielminuten zu bekommen. Ich hoffe, diese Chance werde ich hier erhalten, den ich kann liefern", wurde Hoppe jetzt auf der Klubhomepage zitiert.

Angesprochen auf seine Zeit in Deutschland meinte der Angreifer: "Es war eine sehr spezielle Zeit in meinem Leben. Ich habe gezeigt, was ich kann, wenn ich die Chance erhalte. Ich muss also weiter hart arbeiten, konstant bleiben und dann kommen die guten Dinge."

Für den FC Schalke erzielte Hoppe in 22 Erstliga-Spielen immerhin sechs Tore.