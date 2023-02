"Bewundernswert": Zagadou vor Blitz-Comeback beim VfB

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Dan-Axel Zagadou steht dem VfB Stuttgart bald wieder zur Verfügung

Der VfB Stuttgart könnte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga schneller als erwartet wieder auf die Dienste von Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou zurückgreifen.

"Daxo hat nach seinem Bänderriss keinen Tag verloren. Es ist bewundernswert, wie er immer am Maximum gearbeitet hat", sagte Trainer Bruno Labbadia am Freitag. Zagadou hatte sich im Winter-Trainingslager in Marbella verletzt.

Damit ist der 23 Jahre alte Schweizer ebenso eine Option für den Kader der Partie gegen Werder Bremen am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) wie Borna Sosa.

Der 25-jährige Kroate könnte nach überstandenen Adduktorenproblemen zu seinem ersten Einsatz seit November kommen.

Neuzugang Genki Haraguchi (31), an dem Labbadia die Ruhe und Erfahrung aus der Bundesliga schätze, sei nach seinem erfolgreichen Debüt im DFB-Pokal sogar bereits "eine Option für die Startelf".

Beim Blick auf den Gegner von der Weser mahnte der VfB-Coach an, dass es nicht reiche, nur das überragende Sturmduo Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch zu stoppen, sondern "auch die gesamte Mannschaft - sie sind ein gutes Kollektiv".