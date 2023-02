Krisengipfel beim FC Bayern wohl nach hinten verschoben

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Die Bayern-Bosse Oliver Kahn (r.) und Hasan Salihamidzic

Am Dienstagvormittag trafen sich die Klubbosse des FC Bayern, um ihre turnusmäßige Vorstandssitzung abzuhalten. Dabei standen auch die jüngsten Streitthemen um Kapitän Manuel Neuer auf der Agenda, der sich zuletzt öffentlich mit einem ungewohnt kritischen Interview zu Wort gemeldet hatte. Laut einem Medienbericht sollen die FCB-Bosse um Präsident Herbert Hainer und Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn auch beratschlagt haben, wann der bestmögliche Zeitpunkt für ein direktes Krisengespräch mit allen Beteiligten sei.

Wie es in der "Bild" heißt, sollen sich die Entscheider des deutschen Rekordmeisters darauf verständigt haben, sich frühestens am 15. Februar mit Cheftrainer Julian Nagelsmann und dem frustrierten Kapitän Manuel Neuer an einen Tisch zu setzen.

Hintergrund ist, dass dem Champions-League-Achtelfinalhinspiel bei Paris Saint-Germain am 14. Februar (ab 21 Uhr) allerhöchste Aufmerksamkeit und Konzentration gewidmet werden soll.

Nach Wunsch der Bayern-Bosse soll es bis dahin von außerhalb keinerlei Störfeuer mehr geben. Die Partie bei PSG gilt gemeinhin als bis dato wichtigstes Saisonspiel der Münchner, von dem der weitere Verlauf der gesamten Saison abhängen könnte.

Geldstrafe gegen Manuel Neuer steht weiter im Raum

Laut der Zeitung soll es einen "internen Beschluss" auf Ebene des Klubvorstandes geben, wonach das Krisengespräch zwischen den Bossen, Nagelsmann und Neuer erst nach dem Paris-Spiel angesetzt werden soll.

Manuel Neuer hatte zuletzt öffentlich seine Verärgerung und Enttäuschung über die Trennung des FC Bayern vom langjährigen Torwarttrainer Toni Tapalovic zum Ausdruck gebracht.

Die FCB-Verantwortlichen um Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sprachen im Anschluss von vereinsschädigendem Verhalten und behielten sich persönliche Sanktionen gegen Neuer wie etwa Geldstrafen vor.

Nun wird es wohl noch bis mindestens einen Tag nach dem Duell mit Messi, Neymar, Mbappé und Co. dauern, ehe die schwierige Causa Neuer endgültig geklärt wird.